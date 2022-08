Pääkirjoitus: Naalin onnistunut pesintä Suomessa on uutinen, josta kannattaa iloita

Suomen luonnon pesimälajistosta vuosikymmeniksi kadonnut naali eli napakettu on palannut takaisin.

Naalipariskunnalle syntyi tänä kesänä kolme poikasta Enontekiön tunturialueella. Onnistunut pesintä varmistui Metsähallituksen ja WWF Suomen naalityöryhmän seurannassa.

Uutinen suomalaisesta naalipesueesta on todella iloinen, sillä kyseessä on ensimmäinen varmistettu naalin pesintä Suomessa sitten vuoden 1996. Äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun lajin kanta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa putosi 2000-luvun alussa aallonpohjaan, vain noin sataan aikuiseen yksilöön. Tällä hetkellä Fennoskandiassa arvioidaan olevan noin 450 aikuista naalia. Kokonaan häviämässä naali ei kuitenkaan ole: Fennoskandiaa runsaampia naalikantoja esiintyy Grönlannissa, Huippuvuorilla ja Islannissa.

Lue lisää: Harvinainen näky: Enontekiöllä kirmasi erittäin uhanalaisen lajin pentuja ensi kertaa 26 vuoteen

Onnistunut pesintä on tulosta sekä pitkäjänteisestä suojelutyöstä että pikkujyrsijöiden kannanvaihteluiden paluusta pohjoisille tunturialueille, kertoo WWF Suomi verkkosivuillaan. Sopulit ja myyrät ovat naalin pääasiallista ravintoa. Hyvinä sopuli- ja myyrävuosina on Ruotsissa ja Norjassa voitu varmistaa noin sata naalin pesintää.

Suojelutoimista tärkeimmät ovat naalien lisäruokinta ja ketunmetsästys tunturialueilla. Punakettu on naalin luontainen vihollinen, joka taistelee samasta ravinnosta, käyttää samoja pesäpaikkoja ja tappaa naalit reviiriltään. Naalia kaksi kertaa kookkaampi punakettu on havumetsävyöhykkeen eläinlaji, joka ilmaston lämpenemisen ja ihmisen liikkumisen lisääntymisen myötä on levinnyt yhä pohjoisemmaksi. Punaketut käyttävät taitavasti hyödyksi retkeilijöiltä jääneitä ruoantähteitä ja muita syötäväksi kelpaavia jätteitä, muun muassa kalastajilta avannoille jääviä pikkukaloja.

Jokainen tunturialueilla liikkuva ja retkeilevä voi edistää naalikannan elpymistä kuljettamalla jätteensä pois luonnosta, jotta punaketut eivät pääse syömään niitä. Punakettuja ei myöskään pidä ruokkia.

Kesällä syntyneet kolme naalinpoikasta lähtevät todennäköisesti syyskuun aikana vanhempien hoivasta omille teilleen. Naalin pysyvää paluuta Suomeen pesintä ei kuitenkaan vielä turvaa – lajin suojelua tarvitaan vielä pitkään, yhteistyössä Ruotsin ja Norjan kanssa. Norjassa tarhakasvatettuja naaleja vapautettiin Suomen rajan läheisyyteen viimeksi helmikuun alussa. Niiden selviytymistä autetaan lisäruokinnalla.

” Jokainen tunturialueilla liikkuva ja retkeilevä voi edistää naalikannan elpymistä kuljettamalla jätteensä pois luonnosta.

Lue lisää: Suomalais­tutkimus: Arktinen alue on lämmennyt jopa neljä kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin

Naali on arktinen eläinlaji, joka viihtyy kylmässä. Vaikka naalikanta väliaikaisesti elpyisikin, uhkaa ilmastonmuutos hävittää lajin kaikkialta muualta kuin arktisilta saarilta. Ilmatieteen laitoksen tutkimus varoitti hiljattain, että ilmasto on lämmennyt arktisilla alueilla jopa neljä kertaa nopeammin kuin muualla maapallolla keskimäärin.

Ilmaston lämpeneminen on uhka sekä ihmisen hyvinvoinnille että luonnon tasapainolle. Naalikannan elvyttäminen sitkeän suojelutyön avulla osoittaa, ettemme sittenkään ole täysin voimattomia tämän maailmanlaajuisen muutoksen edessä.