Pääkirjoitus: Marin halusi ravistella pääministeri-instituutiota ja sen hän todella teki

On kestämätön ajatus, ettei vapaassa yhteiskunnassa syntyisi keskustelua, kun pääministeri kokeilee rajoja.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) juhlinnasta syntynyt kohu on hallinnut viime päivät julkista keskustelua. Juhlinnasta julkitulleet videot ovat herättäneet kysymyksiä pääministerin uskottavuudesta, arvostelukyvystä ja siitä, oliko hän kaikkina hetkinä kykeneväinen hoitamaan tehtäviään juhliessaan.

Marinin puolustajat sanovat, että kenenkään toisen pääministerin kohdalla tällaista kohua ei olisi syntynyt. He näkevät tilanteessa myös naisvihaa.

Pääministeri Marin itse on sanonut haluavansa ravistella pääministeri-instituutiota, ja samalla tavoin hän on perustellut somenäkyvyyttään. Videot railakkaasti juhlivasta pääministeristä todella ravistelevat instituutiota verrattuna aiempien pääministerien poikkeamisiin normista. Pelkkä Alexander Stubbin (kok) suostuminen leikkimielisesti tikkatauluksi vuonna 2014 herätti aikanaan kovan kohun.

On kestämätön ajatus, ettei vapaassa yhteiskunnassa tällainen instituution normien ravistelu herättäisi keskustelua – se on kansalaisten oikeus ja median velvollisuus. Liian hyvin on tiedossa, millaisissa yhteiskunnissa valtaapitävät saavat itselleen epämieluisat uutiset vaiennettua. Eikä vaikeneminen päättäjille epämieluisista asioista ole ollut takavuosina Suomessakaan tavatonta.

Alkoholinhuuruiset illat eivät ole millään lailla uusi asia suomalaisessa politiikassa. Tähän asti kansalaiset ovat kuulleet niistä pääasiassa vain huhuja tai lukeneet niistä jälkikäteen – nyt sosiaalisen median äärimmäisen nopeuden takia asiasta uutisoitiin myös perinteisessä mediassa takavuosia ripeämmin.

Marin puolusti oikeuttaan juhlia railakkaasti. Hän sanoi silti olevansa harmissaan videoiden päätymisestä julkisuuteen, mikä kertonee, että pääministerin leirissäkin niiden poikkeuksellisuus ymmärretään. Ihmetellä sopii myös sitä, että pääministeri on tiennyt videoiden julkaisusta somen yksityisillä tileillä, joilla on kuitenkin lukuisia seuraajia.

Pääministeri, kuten jokainen raskasta työtä tekevä, tarvitsee vapaa-aikaa ja voi silloin tehdä mitä haluaa. Hän voi vapaalla laulaa, tanssia ja juhlia.

Mutta sitäkään ei voi kiistää, että pääministeri on erittäin vastuullisessa tehtävässä, jossa hänen vastattavakseen tulee hyvinkin lyhyellä varoitusajalla vaikeita asioita, pahimmillaan kansallinen kriisi. Suomessa tietenkin viranomaiset hoitavat käytännön toimintaa, mutta jos pääministeri ei ole lomalla, eikä hänelle ole määrätty sijaista, historiasta tiedetään, että pääministeriltä itseltään edellytetään johtajuutta. Tähän vallan vastapainona tulevaan vastuuseen viittasi myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) lauantaina Ylen ykkösaamussa.

Media käy uutisoinnin yksityiskohdista omaa sisäistä jälkipyykkiään. Sekin on tervettä demokratiassa. Uutisointia kaikkein ärhäkimmin arvostelevien kannattaisi puolestaan pohtia, haluaisivatko he, että vastaavista asioita vaiettaisiin, jos niiden kohteena olisi oma ideologinen vihollinen.

Pääministerin puolue on ollut asiasta varsin hiljaa. He seisovat supersuositun puheenjohtajansa takana. Videolla juhliva pääministeri vei kaiken huomion puolueen asia-avauksilta, eikä se varmasti ole puolueen mieleen. Toistaiseksi puolueesta ei ole julkisesti kuulunut ulos soraääniä. Marinin kaltaista toista tähteä ei puolueessa ole.