Pääkirjoitus: Kouluun pääsee taas paikan päälle ja siitä on syytä iloita

Etäopiskelu ja koronavuodet lisäsivät koululaisten yksinäisyyttä ja uupumusta. Nyt koululaiset pääsevät taas lähiopintoihin, ja yliopistolle voi mennä paikanpäälle myös Etelä-Suomessa. Siitä kannattaa ottaa ilo irti.

Kotikatuni päässä on koulu. Miten mukavaa onkaan, kun välitunnilla olevien lasten äänet kantautuvat etätöissä ollessa meille kotiin – koronavuosien hiljaisuus suorastaan sattui välillä korviin.

Vuosia sitten istuin tuon koulun pihamaalla ystäväni tokaluokkalaisen lapsen kanssa. Yleensä iloinen lapsi oli ollut koko kesäloman kovin kärttyinen. Koulun keinussa vihdoin ymmärsin, mistä kiikasti: lapsi oli vaihtamassa syksyllä uuteen kouluun ja häntä jännitti, ettei sieltä löytyisi ystäviä.

Tilanne on noussut mieleeni usein viime vuosina, kun korona lähetti lapset ja nuoret tuon tuosta etäkouluun. Helsingin ja Tampereen yliopistoissa tehty tutkimus näyttikin, että etäopetus lisäsi yksinäisyyttä.

Se on ihan ymmärrettävää.

Tänä syksynä tilanne on toinen. Peruskoulut ja valtaosa toisesta asteesta on alkanut, yliopistot avaavat ovensa pian. Nyt kaikenikäiset koululaiset ja opiskelijat pääsevät lähiopetukseen. Se on äärimmäisen tärkeä asia, monellakin tapaa.

Tiedän kyllä, että on vanhempia, joita koronavirus ja koulusta mahdollisesti tuleva tartunta pelottavat. Sekin on ymmärrettävää, koska ei virus minnekään ole kadonnut. Mutta ei kai kukaan enää tosissaan toivo, että lapset pidettäisiin varmuuden vuoksi etäkoulussa?

Tutkimukset puhuvat erittäin vahvasti sen puolesta, että oppilaitoksiin pitää päästä. Jo tämän vuoden tammikuussa Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro sanoi (IS 16.1.), että etäkoulua koskevien tutkimustulosten jälkeen kukaan ei enää voi sanoa, etteivätkö oppilaan hyvinvointi ja oppiminen liittyisi toisiinsa. ”Ahdistuneena ei opi”, kuului professorin sanoma.

Aikaisemmin mainittu Helsingin ja Tampereen yliopiston tutkimus osoitti, että yli puolet yläkoulun oppilaista koki korona-aikana väsymyksen ja uupumuksen oireita. Väsyneitä ja stressaantuneita olivat myös opettajat. Siksi nyt paikan päällä alkavasta koulusta on syytä iloita erityisen paljon.

Etelä-Suomen yliopistoissa päästään vihdoin aloittamaan lukukausi niin, että opiskelijat pääsevät paikalle luennoille. Miettikääpä niitä syksyllä 2020 opintonsa aloittaneita, jotka muuttivat uudella paikkakunnalle ja sitten huomasivat istuvansa koko lukukauden yksin kotona opiskelemassa. Heistäkin on tutkimustietoa: ensin vaatimusten ja voimavarojen suhde tuntui mahdottomalta, sitten alkoi vaivata yhteisön puute. Akatemiaprofessorin sanoin: psykologiset perustarpeet eivät täyttyneet.

Yliopiston alun kuuluisi olla hienoa aikaa: uusien ihmisten tapaamista, luennoilla keskustelua ja väittelyä, notkumista yliopiston tiloissa ja opiskelijarientoja. Nyt siihen on vihdoin taas mahdollisuus.

Kerran minuun otti yhteyttä yliopistossa opettava, joka sanoi, että demonisoin etäopiskelun. Se ei pidä paikkaansa. Tiedän, että etäopiskelu sopii osalle ihmisiä erittäin hyvin. Mutta yliopistoyhteisöä ja läsnäoloa se ei korvaa, vaikka opettajat tekisivät kaikkensa etäopetuksessa.

Palataan alun tokaluokkalaiseen, jota jännitti ja siksi kiukutti. Hän on nyt lukiolainen. Tänä kesänä hän reissasi ystävineen reilun viikon Euroopassa. Kaveriporukka on erottamaton, ja osaan mukana olleista ystävistä hän tutustui heti syksyllä, kun meni uuteen kouluun. Koulu osoittautui sellaiseksi, että sinne oli turvallista ja kivaa mennä.

Se on koulun kaikkein tärkein tehtävä. Kiusaamista ja syrjimistä ei pidä sietää, vaan se pitää saada kitkettyä. Jos käy oikein hyvä tuuri, oppimisen lisäksi koulusta löytyy elinikäisiä ystäviä.