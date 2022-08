Hallitus päätti tiistaina yksimielisesti rajoittaa venäläisille myönnettävien turistiviisumien määrää 10 prosenttiin normaalista.

Nyt viisumeita myönnetään päivässä noin tuhat. Syyskuun alusta niitä myönnettäisiin 100 päivässä, ja viisumia voisi hakea vain tiettynä päivänä viikossa tai tiettyinä aikoina vuorokaudesta.

Päätös on oikea, vaikka joidenkin mielestä riittämätön. Täydellistä viisumikieltoa vaatineiden mukaan myös tavallisten venäläisten pitää tuntea vastuunsa Venäjän raakalaismaisesta hyökkäyssodasta.

Koko ajan on kuitenkin ollut selvää, että Suomi ei voi Schengen-maana katkaista yksipuolisesti ja omilla kansallisilla päätöksillään venäläisten matkustamista länteen.

Se vaatisi EU:n yhteistä linjausta, ja sellaista ei ole lähiaikoina tulossa, ei ainakaan ennen Eurooppa-neuvoston kokousta lokakuussa. Viisumeja myönnetään muuallakin Euroopassa, muun muassa Kreikassa ja Espanjassa. Vapaan liikkuvuuden nimissä Pariisiin pyrkivä venäläismatkailija on päästettävä rajan yli ja eteenpäin kohdemaahansa. Venäläisautojen rivistöt pysyvät jatkossakin Helsinki–Vantaan-lentokentällä.

Sen sijaan Suomeen tulevien turistiviisumeiden myöntämistä voidaan rajoittaa kansallisella päätöksellä, ja on hyvä, että niin myös tehdään.

On kuitenkin syytä muistaa, että turistiviisumi on vain yksi viisumikategoria. Opiskelujen ja sukulaissuhteiden takia viisumi on edelleen mahdollista saada. Sitä paitsi Venäjällä on Suomeen yli 90 000 monikäyttöviisumia, jotka ovat edelleen voimassa. Niillä voi tulla Suomeen kahden tai viiden vuoden ajan korkeintaan 90 päivän matkalle.

Tähän joukkoon voisi tehota ylimääräinen maksu rajalla.

Venäläisturistien vyörymistä rajan yli Suomeen tai Suomen kautta muualle Eurooppaan on ihmetelty heinäkuun alusta lähtien.

Kohta puoli vuotta jatkunut hyökkäys Ukrainassa on paljastanut sodan kasvot koko karmeudessaan. Siksi on ymmärrettävää, että venäläisten turistien pyörimistä Suomessa on arvosteltu: miten talouspakotteet toimivat, kun rahaa käyttäviä venäläisturisteja näyttää riittävän?

Hirmuhallitsija Vladimir Putinille on tärkeää pitää Venäjän keskiluokka tyytyväisenä.

Yksilön tasolla ja arkielämässä Putinin ”kirurginen operaatio” Ukrainassa jää marginaaliin, jos tie länteen on auki. Pariisin taidemuseoissa ei tule ajateltua kymmenien tuhansien venäläissotilaiden kuolemia ja heidän tekemiään raakuuksia ukrainalaisille siviileille. Sen sijaan talouspakotteiden, niukentuvan elämän ja matkustusrajoitusten keskellä saattaisi Putinin uskollisen, keskiluokkaisen tukijankin mieleen hiipiä ajatus: onko tässä mitään järkeä?

Vain tästä lähtee muutos Venäjällä, jos se on yleensä lähteäkseen.

Sota ei ole Putinin sota, vaan se on myös Venäjän kansan hiljaisen enemmistön sota. Viimeksi asian nosti esille Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ISTV:n Ukrainan sota -studiossa tiistaina.

Siksi turistienkin täytyy tuta – tavalla tai toisella – olevansa osa Putinin brutaalia sotakonetta, jota muu sivistynyt maailma katsoo järkyttyneenä ja – inhoten.