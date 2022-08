Pääkirjoitus: Sananvapautta on Suomessakin alati vaalittava

Kirjailija Salman Rushdien puukotus muistuttaa äärimmäisellä tavalla, että sananvapaus on alituisessa vaarassa.

Perjantaina puukkoiskun kohteeksi joutunut kirjailija Salman Rushdie on kirjallisen maailman tunnetuimpia sananvapaustaistelijoita.

"Ei ole temppu eikä mikään kannattaa sellaisen sananvapautta, jonka kanssa olet samaa mieltä tai jonka mielipiteitä pidät yhdentekevinä. Sananvapauden puolustaminen alkaa siitä, kun ihmiset sanovat jotakin mielestäsi sietämätöntä."

Suunnilleen näin kuuluu yksi maailmankuulun kirjailijan Salman Rushdien lukuisista sananvapautta koskevista lainauksista.

Se kiteyttää sananvapauden olennaisen idean ja ihanteen:

Jokaiselle ihmiselle kuuluu vapaus omiin mielipiteisiin, mukaan luettuna oikeus olla muiden kanssa eri mieltä – ja oikeus sanoa omat mielipiteensä ääneen.

Sananvapaus on vuosikymmenten ajan ollut Rushdielle itselleen sananmukaisesti elämän ja kuoleman kysymys, sillä Iranin uskonnollinen valtiojohto langetti hänelle 1980-luvun lopulla kuolemantuomion tulkittuaan romaanin Saatanalliset säkeet jumalanpilkaksi.

Julma ja järjetön kuolemantuomio oli perjantaina hilkulla täyttyä, kun häikäilemätön puukkomies hyökkäsi Rushdien kimppuun luentotilaisuudessa Yhdysvalloissa.

Puukottaja haavoitti kirjailijaa vakavasti, mutta samalla tapaus muistuttaa äärimmäisellä tavalla myös sananvapauden herkästä haavoittuvuudesta – ja sanojen ja tekojen erosta.

Vaikka Rushdien kiistelty ja kiitelty romaani ärsytti eniten jyrkän linjan muslimeja, ja vaikka perjantaisella puukottajalla on lehtitietojen mukaan yhteyksiä ääri-islamiin, sananvapaus on alati uhattuna muuallakin kuin muslimimaailmassa.

Sananvapauden ja muiden yhteiskunnallisten vapauksien tilaa eri maissa arvioiva yhdysvaltalainen Freedom House -tutkimuslaitos luokittelee vain kolme maata maailmassa täysin vapaiksi.

Suomi, Ruotsi ja Norja ovat laitoksen mukaan sataprosenttisin tasapistein maailman kolme vapainta maata, joissa kansalaisten vapaudet toteutuvat laajemmin kuin missään muualla.

Vapauden mittarit ovat kuitenkin suhteellisia, ja maiden välisessä vertailussa vapaimpien maiden vähemmistö näyttää sitä vapaammalta mitä kattavammin ja mitä kovemmin ottein Kiinan, Venäjän, Afganistanin ja vaikkapa Iranin kaltaiset maat rajoittavat omien kansalaistensa vapauksia.

Freedom Housen vapausarvioiden perusteella yli puolet maapallon väestöstä elää maissa, joissa sananvapaus ja muut kansalaisvapaudet toteutuvat vain osittain tai eivät lainkaan.

Vaikka Suomi on maailman ahdasmielisiin ja mielivaltaisiin komentomaihin verrattuna poikkeuksellisen vapaa yhteiskunta, ei meilläkään ole aihetta tai varaa luulla vapauksiamme itsestään selviksi.

Sananvapautta on meilläkin syytä kaiken aikaa vaalia, sillä mielipiteen ja sanomisen vapaus on vapaan yhteiskunnan perusta. Jos se pettää, tilalle tulee tyrannia – niin kuin Salman Rushdie on varoittanut.