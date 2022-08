Pääkirjoitus: Sähkön hurja hinta ajaa monen perheen talouden katastrofin partaalle – hallituksen kerrottava nopeasti helpotuksista

Talvella on edessä niin kovia sähkönkorotuksia, että moni perhe joutuu kestämättömään tilanteeseen. Hallituksen pitää keksiä jokin helpotus sähkön nouseville hinnoille. Esityksiä odotetaan budjettiriiheen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on esittänyt sähkön arvonlisäveron alentamista. Suomen sähkötilannetta helpottaa Olkiluoto 3:n saaminen lopullisen tehokäyttöön joulukuussa.

Kansalaiset alkavat nyt herätä, miten Venäjän hyökkäyksen aiheuttama energiakriisi vaikuttaa tulevana talvena sähkön hintaan. Sähköyhtiöt lähettävät tietoja uusista sähkösopimuksista, joissa hinta saattaa olla nelikertainen viime talveen verrattuna, paikoin enemmänkin.

Osa sähköyhtiöistä, esimerkiksi Oomi ja Tampereen sähkölaitos eivät enää edes tee kiinteitä hintasopimuksia. Pörssisähkön arvaamattoman korkeista hinnoista moni sai jo viime talvena karuja kokemuksia, ensi talvena tilanne on pahempi. Sähköyhtiöt eivät itsekään saa kattavia hintasuojauksia pörssisähkön hinnan heilahteluihin.

Lue lisää: Yhä useampi sähkö­yhtiö ei myy enää kiinteä­hintaisia sopimuksia uusille asiakkaille – syynä ”uskomattomat” riskit

Moni kotitalous on hintojen noustessa kestämättömässä tilanteessa. Joillekin tilanne on jopa katastrofaalinen. Suomessa on miljoona kotitaloutta, jotka lämmittävät talonsa ainakin osittain sähköllä. Sähkön hinnan karkaaminen koskettelee erityisesti pieni- ja keskituloisia, kun kaikki kallistuu muutenkin.

Hallitukselle tilanne on tukala ja huhtikuussa odottavat eduskuntavaalit. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on esittänyt ratkaisuksi sähkön arvonlisäveron tilapäistä laskemista 24 prosentista 14:ään tai 10 prosenttiin talvikuukausien ajaksi. Osa tutkijoista on epäillyt, että arvonlisäveron alennus näkyisi hinnoissa.

Energiateollisuuden on toista mieltä. Ylen haastattelussa Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo uskovansa, että alennus näkyisi hinnoissa, sen takaa yhtiöiden kilpailu.

Joka tapauksessa jotakin on tehtävä. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) lupasi keskiviikkona ehdotuksia kuun vaihteen budjettiriiheen.

Nyt tarvitaan nopeita ja selkeitä toimia. Lintilänkään esitystä ei kannata torjua suoraan, ellei parempaa keksitä tilalle. Vaikutus valtion verotuloihin on esitettyä pienempi, sillä sähkön hinnan nousu nostaa automaattisesti myös verotuottoja. Hallitus tuki yrityksiä koronan iskiessä, nyt tulee tukea yksittäisiä kuluttajia.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on väläyttänyt sähkölle kattohintaa. Se on käytännössä mahdotonta, sillä Suomikin on osa Euroopan sähkömarkkinoita. Jos Suomi asettaisi esimerkiksi Saksaa matalamman sähkön kattohinnan, sähköä vietäisiin Pohjoismaista Saksaan juuri paremman tuoton takia. Ainoa keino puuttua säätelyn kautta sähkön hintaan olisi valmiuslaki.

Lue lisää: Kommentti: Eurooppa tuskin selviää ensi talvesta pelkällä taantumalla

Sähkö ei ole sentään Suomessa loppumassa. Tilannetta helpottaa ratkaisevasti Olkiluoto 3:n valmistuminen ja sen 1 600 megawatin tehojen täysimääräinen käyttöönotto joulukuussa. Uusi ydinvoimala kattaa Suomen sähkönkulutuksesta 14 prosenttia ja nostaa sähköomavaraisuuden 90 prosenttiin. Sitä vaihtoehtoa harva uskaltaa edes ajatella, että Olkiluodon kolmas reaktori vielä lykkääntyisi.