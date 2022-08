Kesä paljasti Suomen terveydenhoitojärjestelmän perustavanlaatuisen kriisin. Nyt kaivataan sairaanhoitopiireiltä ja poliitikoilta konkreettisia toimia ja nopeasti.

Sairaanhoidon päivystysten ruuhkautuminen on ollut yksi kesän puheenaiheista.

Kesän aikana on keskusteltu kiivaasti julkisen sairaanhoidon ja varsinkin päivystyksen ongelmista. Yle kysyi kaikilta 20:tä Suomen sairaanhoitopiiriltä, millainen tilanne heidän päivystyksissään on tänä kesänä ollut. Jokainen sairaanhoitopiiri Lapista Uudellemaalle vastasi, että jonoja ja ruuhkaa on nyt aiempaa enemmän.

Suomalaisen terveydenhoidon tila alkaa saada jo pelottavia piirteitä.

Kiireellistä hoitoa hakevien potilaiden kertomukset pitkistä jonotuksista eivät ole omiaan luomaa kuvaa toimivasta hoitojärjestelmästä.

Potilasturvallisuus on saatu taattua – rimaa hipoen. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin Siun soten sairaalapalvelujen palvelujohtaja Susanna Wilén kertoi Ylellä, että tilanne on päivystyksissä huono, eikä hyvää hoitoa voida taata kaikille. Hänen mukaansa potilasturvallisuus on jo uhattuna.

Kun on verorahoilla pyörivästä järjestelmästä kyse, systeemin pitää sairaanhoitopiireissä toimia tehokkaasti. Päivystykseen tuleva kansalainen ohjataan viipymättä jatkohoitoon, eikä laiteta istumaan jonotuslappu kädessä tuoliin – jopa vuorokausiksi.

Potilaiden makuuttaminen päivystyksessä ei ole mielekästä, ei lääketieteellisesti eikä taloudellisesti.

On helppoa syyttää istuvaa hallitusta ongelmista, mutta ihmishenkiä vaarantavasta terveydenhoidon töppäyksestä harva poliitikko selviää kuivin jaloin. Hyvästä esimerkistä käy huhtikuun alusta 2023 voimaan tuleva vanhusten laitoshoidon henkilöstömitoitus: 0,7, työntekijää asiakasta kohti. On erikoista, että poliitikot säätävät kiristyksiä hoitajamitoitukseen samalla kun nykyisenkin järjestelmän pyörittämiseen tarvittavat käsiparit puuttuvat.

Joskus toivoisi, että politiikassakin elettäisiin paremmin reaalimaailman ehdoilla.

” Onko politiikassa koskaan mitään uudistettu niin intensiivisesti kuin terveydenhuoltoa?

Tässä jos missä olisi hyvä myös laittaa ideologiat taustalle.

Löytyisikö yksityisen ja julkisen puolen terveydenhoidoista yhteistä tarttumapintaa akuutin päivystysongelman ratkaisemiseen? Nythän vastuuministeri Aki Lindén (sd) on ainakin puheissaan ja twiiteissään pyrkinyt yksityisen terveydenhoidon toiminnan kaventamiseen.

Ei riitä, että ministerit huokailevat sosiaalisessa mediassa julkisen terveydenhoidon kurjuutta. Asialle pitäisi myös tehdä jotain, ja silloin tulee käydä läpi kaikki vaihtoehdot ilman poliittisia intohimoja.

Lue lisää: Pääkirjoitus: Vastuuministerin käsien levittely hoitojonojen edessä ei riitä - nyt puhutaan jo potilasturvallisuudesta

Onko politiikassa koskaan mitään uudistettu niin intensiivisesti kuin terveydenhuoltoa?

Silti verorahoilla pyöritettävän järjestelmän pohja uhkaa pettää juuri ennen uusien sote-alueiden aloittamista, ja ongelmat päivystyshoidossa ovat vasta ensisoittoa, valitettavasti. Miten käy maakuntien palveluverkoston ja vanhustenhoidon, sitä moni omainen odottaa pelonsekaisin tuntein.

Jos terveydenhoidon toimivuutta pidetään mittarina, voidaan oikeutetusti jo kysyä perustavanlaatuinen kysymys:

Onko Suomi enää hyvinvointivaltio?