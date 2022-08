Keskustan vaalinaluslupaus ylimääräisestä lapsilisästä tuskin pelastaa puoluetta kevään eduskuntavaaleissa.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko piti ministeriönsä sisäisen budjettivalmistelun kuluneella viikolla. Uutiseksi nousi Saarikon esitys ylimääräistä lapsilisästä joulukuulle.

Saarikon ehdotus leimattiin monella taholla keskustan vaalilupaukseksi, eikä epäily kauas heitäkään. Keskustan on pakko yrittää edes jotakin, kun eduskuntavaalit ovat ovella ja keskustan kohtalonhetki lähenee. Eduskuntavaalit ovat edessä keväällä, huhtikuun 2. päivänä. Politiikan kirikierros alkaa.

Keskustan asema ensin Antti Rinteen (sd) ja sitten Sanna Marinin (sd) johtamassa vihervasemmistolaisessa hallituksessa on ollut tukala koko ajan.

Ennakkomerkit eivät lupaa keskustalle hyvää.

Yleisradion tuorein, viime viikolla julkistettu gallup mittasi keskustan kannatukseksi vain 11 prosenttia. Kokoomus on 23,4 prosentin kannatuksella matkalla pääministeripuolueeksi ja perussuomalaistenkin kannatus nousee. Hallituspuolueista Sdp on nostanut kannatuksensa 20,3 prosenttiin.

Sen sijaan keskusta saa pelätä kannatuksensa romahtamista myös vaaleissa. Tilanne keskustassa on sama kuin keväällä 2019. Kannatuksen tippuessa puolue vaihtoi puheenjohtajan, syksyllä 2020 Katri Kulmunista (kesk) siirryttiin Annika Saarikon aikaan.

Kohtalokasta hetkeä eli kannatuksen tippumista alle 10 prosentin haamurajan keskusta yrittää lapsilisälupauksillaan estää. Ylimääräisen lapsilisän toteutuminen ei ole edes varmaa, hallituskumppanit eivät ole taputtaneet sille käsiään. Kaikille suunnattu lapsilisäkorotus ei olisi edes täsmätoimi pieni- ja keskituloisille, sillä se annettaisiin kaikille perheiden tulotasosta riippumatta. Ja on lapsilisillä yritetty ennenkin vaalivoittoa: Sdp:n taannoinen puoluesihteeri Erkki Liikanen lupaili 1980-luvulla kolminkertaisia lapsilisiä, mutta lupaus jäi lähinnä poliittisen huumorin historiaan

Keskusta on ollut koko ajan nykyhallituksessa vaikeassa asemassa. Kannattajat ovat sitä mieltä, että keskusta on väärässä hallituskokoonpanossa.

Saarikon uskottavuutta heikentää myös se, että hän on yrittänyt puhua kovemman talouspolitiikan puolesta. Tosiasia on kuitenkin, että Saarikon ja keskustan hallituksessa olon aikana Suomi on tehnyt velkaantumisen ennätyksen. Ensi vuonna hallitus nostaa kautensa aikana ottamallaan noin 37 miljardin lisälainoilla velkamäärän 144 miljardiin. Samalla valtion korkomenot paisuvat 1,3 miljardiin – sekin raha on jostakin pois. Saarikon alkukesästä lupaamat veroalennukset on unohdettu ainakin syksyn palkkaratkaisun jälkeiseen aikaan. Lapsilisälupauskin tehdään velan päälle.

Keskustan puheet ja teot hallituksessa ovat olleet siinä määrin ristiriitaisia, että kannatuksen vajoamien ei ole suurikaan ihme. Ellei uusia ihmeitä nähdä.