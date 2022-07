Pääkirjoitus: Avaruus­teleskooppi James Webb on upea saavutus, jonka havainnoista myös yleisö voi nauttia

Universumin alkuvaiheita ja elämän merkkejä tutkiva avaruusteleskooppi täytti odotukset loistavasti, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

James Webb -avaruusteleskoopin ensimmäiset kuvat herättivät valtavasti huomiota. Kuva New Yorkin Times Square -aukiolta 12. heinäkuuta.

Jos ojentaa kätensä kohti tähtitaivasta ja pitää sormissaan nuppineulaa, peittää neulan pää vain häviävän pienen osan näkymästä.

Mutta mitä kaikkea tuolta nuppineulan pään kokoiselta alueelta löytyykään. Tuhansia galakseja, samankaltaisia kuin meidän Linnunratamme, miljardien valovuosien päässä meistä.

Näin syvälle katsoo avaruusteleskooppi James Webb, jonka ensimmäisen kuvan Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa julkaisi 12. heinäkuuta. Silmämääräisesti häviävän pieneltä alueelta otettu kuva avaa näkymän kauas taaksepäin universumin alkuvaiheisiin. Valo kuvan kaukaisimmasta kohteesta lähti kohti Maata yli 13 miljardia vuotta sitten.

James Webbin historiallinen kuva syvästä avaruudesta kahtena versiona infrapunasäteilyn eri aallonpituuksilla.

Ensimmäiset kuvat osoittivat heti, ettei hehkutus James Webbin kyvyistä ollut turhaa. Tenniskentän kokoisen James Webbin arvioidaan olevan noin sata kertaa tehokkaampi kuin sen edeltäjä, avaruusteleskooppi Hubble.

Historiaan jäänyt ensimmäinen galaksikuva oli vasta alkua, pieni harjoitustyö. Kuvan valotus kesti vain 12,5 tuntia, kun Hubble saattoi valottaa kuviaan päiväkausia. Mitä pitempi valotus, sitä enemmän kuvaan tallentuu yksityiskohtia. Kun James Webb ryhtyy tositoimiin, tulokset ovat todennäköisesti vielä paljon ällistyttävämpiä kuin alkuvaiheen kuvat.

James Webb tekee havaintoja koko ajan. Jo viikon kuluttua ensimmäisten kuvien julkaisusta tutkijat kertoivat, että avaruusteleskooppi on mahdollisesti rikkonut vanhimman koskaan havaitun galaksin ennätyksen. Galaksi on nimeltään Glass-z13, ja se on alustavan analyysin mukaan 13,5 miljardin vuoden ikäinen.

Kohta James Webb todennäköisesti rikkoo oman ennätyksensä ja löytää vielä vanhempia kohteita kuin Glass-z13. Laitteen tärkeimpiä tehtäviä onkin juuri selvittää, mitä tapahtui universumin alkuvaiheissa. Astronomit eivät vieläkään tiedä tarkasti, milloin ensimmäiset tähdet alkoivat muodostua.

James Webb kuvaa myös aurinkokunnan ulkopuolisia planeettoja ja etsii niistä merkkejä elämästä. Se on jo vahvistanut Hubblen havainnon vesihöyrystä kuuman eksoplaneetan Wasp-96b:n kaasukehässä.

Pelkkä vesi ei ole todiste elämän esiintymisestä. Elämän merkki on kemiallinen epätasapaino, joka viittaa eläviin organismeihin planeetan pinnalla. James Webb voi auttaa löytämään merkkejä tällaisesta epätasapainosta.

Lähikuukausina James Webb kääntää katseensa kohti Trappist-1-tähden planeettajärjestelmää. Tätä tähteä kiertää seitsemän kiviplaneettaa vain noin 41miljoonan valovuoden päässä Maasta. Löytyykö niistä nestemäistä vettä, happea tai metaania, jotka voivat kertoa elämästä? Yllätyksiä voi olla luvassa.

” Ihmisestä tuli älykäs, mutta korkean sivistystason saavuttaminen on vielä kaukana.

Tämä galaksi, tähtitieteelliseltä nimeltään Glass-z13, muodostui vain 300 miljoonaa vuotta suuren alkuräjähdyksen jälkeen.

Ihmiskunnan uusin ja tehokkain silmä maailmankaikkeuteen ei kuulu pelkästään Yhdysvalloille. Nasan lisäksi mukana James Webb -hankkeessa ovat Euroopan ja Kanadan avaruusjärjestöt ESA ja CSA. James Webbin tuottama aineisto on kansainvälisessä käytössä. Avaruustutkimus on valtioiden väliset rajat ylittävää yhteistyötä ja tieteentekoa.

Maailmankaikkeuden syvimpien arvoitusten selvittäminen on ylevä ja upea tavoite ihmiskunnalle. Kun katsoo James Webbin ensimmäistä kuvaa yli 13 miljardin vuoden takaisesta universumista, ymmärtää miten häviävän pieni pihahdus ihmislajin historia on tässä suuressa kuviossa.

Samalla mieleen nousee ristiriitaisia tunteita. Ihmisestä tuli älykäs, mutta korkean sivistystason saavuttaminen on vielä kaukana. Jos miettii vaikkapa Ukrainaa, muistaa mitä tämän avaruuteen kurkottavan eläinlajin edustajat kykenevät tekemään toisilleen. Se on hyvin hämmentävää.