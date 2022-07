Entinen presidentti palasi Washingtoniin uhmakkaana ja selvästi jo valmiina aloittamaan uuden vaalikampanjan.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump pyrkii mitä todennäköisimmin uudelleen Valkoiseen taloon vuoden 2024 vaaleissa. Hänen mahdollisuuksiaan menestyä kisassa on kuitenkin liian aikaista veikata.

Trump ei ole vielä ilmoittanut virallisesti aikeistaan. Tähän saakka suorimmat vihjeet hän antoi puheessaan Washington D.C:ssä tiistai-iltana. Samalla ex-presidentti piti edelleen kiinni valheesta, jonka mukaan hän voitti vastaehdokkaansa Joe Bidenin vuoden 2020 vaaleissa.

Puheen sisältö oli tyypillistä Trumpia: ankaraa Biden-kritiikkiä ja harkitun kärjekkäitä poliittisia linjanvetoja. Ydinviesti pureutui rikollisuuteen. Trump muun muassa ylisti Kiinan oikeusjärjestelmää, ajoi poliisin toimivaltuuksien tehostamista, vaati kuolemanrangaistusta huumeiden välittäjille ja esitti, että liittohallituksen pitää pystyä ohittamaan kuvernöörit, jos nämä vastustavat kansalliskaartin käyttämistä rikollisuuden torjuntaan osavaltioissa.

Trumpin mahdollisuuksia päästä republikaanien ehdokkaaksi voi heikentää edustajainhuoneen valiokunta, joka on tuonut päivänvaloon yhä huolestuttavampia tietoja kongressitalon valtaukseen johtaneista tapahtumista 6. tammikuuta 2020. Todistajanlausunnoista voi päätellä, että vaalit hävinnyt Trump tiesi monien kannattajiensa olevan aseistautuneita ja silti yllytti näitä valtaamaan Capitol-kukkulan.

Washington Post -lehti kertoi tiistaina, että oikeusministeriö on jo ottanut Trumpin toimet suuren valamiehistön arvioimaan rikostutkintaan. Tähän saakka oikeusministeriö on rajoittunut rikostutkinnan Trumpin lähipiiriin.

Trumpin arvellaan panttaavan presidentinvaalikampanjansa virallista avausta marraskuun välivaaleihin saakka. Välivaalit ratkaisevat kongressin valtasuhteet ja mittaavat Yhdysvaltain poliittisen lämpötilan presidentinvaalien alla.

Välivaaleissa on yksi iso teema, joka saattaa viedä republikaanit voittoon ja avata tietä Trumpin presidenttiehdokkuudelle. Se on Yhdysvaltain talous, jonka kehitys ei ole ollut Bidenin ja demokraattien kannalta suotuisaa. Presidentinvaalit puolestaan käydään todennäköisesti ilman Bidenia – hänen suosionsa demokraattiäänestäjien joukossa on pudonnut pohjalukemiin. Syynä ei ole politiikan suunta, vaan marraskuussa 80 vuotta täyttävän presidentin ikä.

Äänestäjät menevät marraskuussa vaaliuurnille syvästi polarisoituneessa maassa, jossa valtapuolueet ja niiden kannattajat eivät kykene rakentavaan poliittiseen keskusteluun, kompromisseista nyt puhumattakaan. Kansakunnan jakautuminen on ajanut Yhdysvaltain demokratian kriisiin, jota Trumpin kaltaiset häikäilemättömät ja valheita levittävät poliitikot vain syventävät. Se on Yhdysvaltain suuri tragedia.

