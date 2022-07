Pääkirjoitus: Suomesta tuli EU-rajojen heikoin lenkki – venäläisturisteja virtaa itärajan yli

Suomesta on tullut monelle venäläisturistille väylä Eurooppaan, sillä Baltian maat eivät myönnä turistiviisumeita venäläisille ja EU on sulkenut ilmatilansa venäläiskoneilta.

Venäläisturisteja virtaa jälleen Suomeen. Liikenne Suomen itärajalla alkoi vilkastua, kun Venäjä päätti lakkauttaa maastapoistumisrajoitukset.

Suurimmat eduskuntaryhmät ilmoittivat maanantaina, että ne ovat valmiita kieltämään turistiviisumien myöntämisen venäläismatkailijoille. Samaa olivat vaatineet jo aiemmin useat kansanedustajat.

Lue lisää: Tulisiko venäläisten turisti­viisumit kieltää? Näin vastaavat suurimmat edus­kunta­ryhmät

Viro, Latvia ja Liettua eivät myönnä venäläisille uusia turistiviisumeja. Myös Norja on kiristänyt viisumipolitiikkaansa. Kun EU on sulkenut ilmatilansa venäläisiltä lentokoneilta, Suomesta on tullut monelle venäläisturistille väylä Eurooppaan ja Schengen-alueelle.

Pääministerin sijaisena toiminut Tytti Tuppurainen (sd) kertoi viikonloppuna Ilta-Sanomille, ettei Suomi ole valmistelemassa omia kansallisia toimia viisumikäytäntöihin. Tuppuraisen mukaan Suomi toimii asiassa yhdessä EU-kumppaneidensa kanssa.

Suomen olisi kuitenkin mahdollisuus kiristää rajapolitiikkaansa ilman EU:ta – aivan kuten Baltian maat ovat jo tehneet. Suomalaiset päättäjät näyttävät piiloutuvan rajakysymyksessä EU:n selän taakse. Samalla herää kysymys, miksi poliitikot eivät tee mitään, jos he kerran ovat sitä mieltä, että asialle pitäisi tehdä jotain.

Täysin ongelmatonta rajojen sulkeminen ei ole. Esimerkiksi presidentti Vladimir Putinin hallintoa vastustavien olisi edelleen syytä päästä pakoon Eurooppaan. Osa päättäjistä on myös huomauttanut, että viisumeita pitäisi jatkossakin myöntää perhe- ja terveysperusteilla.

Rajakysymys on osa EU:n pakotekokonaisuutta. Matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen sanoi IS:lle, että Suomen käytäntö ”murentaa kaikkien muiden pakotteiden vaikutusta”.

Lue lisää: Professori näkee venäläisten matkailun sallimisessa selkeän ongelman

Kun Venäjä helmikuussa hyökkäsi Ukrainaan, riitaisa EU kokosi nopeasti rivinsä ja asettui Ukrainan tueksi. Pakotepaketteja laadittiin toisensa jälkeen.

Vaikeimpia ovat olleet energiapakotteet, sillä niiden vaikutukset ovat valtavia ja niiden seurauksista kärsivät myös tavalliset eurooppalaiset äänestäjät. Energiapakotteiden kohdalla EU:n rivit ovatkin alkaneet rakoilla.

Viimeksi EU-maat ovat riidelleet komission kaasunsäästösuunnitelmista. Samalla Unkari neuvottelee suoraan Venäjän kanssa kaasun ostamisesta talven varalle. Putkea pitkin tuleva öljy piti rajata jo aiemmin pakotteiden ulkopuolelle, jotta Unkari saatiin mukaan talkoisiin.

Pakotteet tehoavat hitaasti. Samalla valta vaihtuu EU-maissa.

Esimerkiksi Italian parlamentti hajosi viime viikolla. Syksyn vaaleissa valtaan saattavat päästä laitaoikeistopuolueet, jotka ovat aiemmin veljeilleet Putinin kanssa.

Uhkaava talouskurimus ja energiapula keikuttavat venettä varmasti muuallakin. Uusia unkareita saattaa syntyä. Yksimielisyys Venäjän syyllisyydestä Ukrainan sotaan ei ole yhtä vahvaa etelässä kuin meillä pohjoisessa.

Täytyy toivoa, että muuallakin Euroopassa ymmärretään, että pakotteilta putoaa pohja, jos jokainen maa saa poimia rusinat pullasta.