Pääkirjoitus: Putinin tapa lähettää myös suomensukuisia tykinruuaksi on riski – tästä voi alkaa Venäjän hajoaminen

Kreml käyttää Ukrainan sodassa yhä räikeämmin hyväkseen eri vähemmistökansojen ja syrjäseutujen ”vapaaehtoisia” sotilaita. Siihen tiivistyy riski, joka saattaa käynnistää jopa Venäjän sisäisen hajoamisen.

Venäjä on ryhtynyt värväämään yhä systemaattisemmin sisäisten hallintoalueiden ja tasavaltojen alueellisia ”vapaaehtoisten yksikköjä” osaksi Ukrainan ”erikoisoperaatiota”.

Sopimussotilaiden paikalliset nimikkoyksiköt lähetetään sotaan enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti. Erityinen piirre on se, että taistelujoukot kasataan vähemmistökansojen edustajista tai ainakin näiden kansojen tyypillisiltä asuinalueilta.

Toinen erityinen piirre on, että alueellisten nimikkoyksiköiden värväysalueet edustavat syrjäseutuja. Köyhillä alueilla asuville nuorille miehille lähtö Ukrainaan saattaa näyttäytyä hienona mahdollisuutena ansaita suuria rahoja ja palvella isänmaata jalossa tehtävässä ”uusnatsien” karkottamiseksi pois Ukrainasta.

” Kasvaa riski, että Venäjän vähemmistökansojen edustajat alkavat tuntea sympatiaa ukrainalaisia kohtaan ja ryhtyvät haaveilemaan oman alueensa itsenäisyydestä.

Aiemmin Kreml on käyttänyt Ukrainan sodassa hyväkseen jo tshetsheenejä ja burjaatteja, joiden suhteellinen osuus haavoittuneista ja kuolleista on ollut suuri.

Viime aikoina on tullut tietoja, joiden mukaan Ukrainaan ollaan lähettämässä alueellisia nimikkoyksiköitä myös useilta suomensukuisten kansojen asuinalueilta.

Karjalasta on koottu erikoisyksiköitä nimeltä Ääninen ja Laatokka. Permin aluepiiristä kootaan yksikköä, jolle on annettu kominkielinen havumetsään viittaava nimi Parma. Mordvan tasavallasta kootaan yksiköitä, joille on annettu nimet suomensukuisten ersien ja mokshien kulttuuriperinnöstä.

Vähemmistökansojen hyödyntäminen Ukrainan sodassa on kaksipiippuinen temppu.

Esimerkiksi burjaattien ja tshetsheenien lähettäminen sotaan on mahdollistanut sen, että Vladimir Putin on voinut suojella valtaväestöä sodan tappioilta. Elämä Moskovassa ja Pietarissa on jatkunut näennäisen normaalina, kun vierestä ei ole kuollut suuria määriä tuttuja venäläisiä poikia.

Kun Ukrainan operaatio ei ole sujunut halutulla tavalla, Kreml on joutunut harkitsemaan maanlaajuista liikekannallepanoa. Toistaiseksi Putin näyttää kuitenkin turvautuvan mieluummin vapaaehtoisoperaatioihin, ja alueelliset nimikkoyksiköt ovat tätä varten kehitelty keksintö.

Kremlin flirttailu vähemmistökansojen kansallisilla tunteilla ei ole riskitöntä. Sadat burjaatit ovat kieltäytyneet jo taistelemasta, koska he uskovat venäläisten käyttävän heidän pientä kansaansa toista alakynnessä olevaa kansaa eli ukrainalaisia vastaan.

Samaan aikaan kasvaa riski, että Venäjän vähemmistökansojen edustajat alkavat tuntea sympatiaa ukrainalaisia kohtaan ja ryhtyvät haaveilemaan oman alueensa itsenäisyydestä. Tähän mahdollisuuteen viittaa jo esimerkiksi suomensukuisten kansojen tuntija Esa-Jussi Salminen blogissaan, jossa hän kertoo vastikään perustetusta Venäjän Vapaiden kansojen liitosta.

Alueellisten nimikkoyksiköiden perustamisen uskotaan olevan Venäjän kuvernöörien tapa osoittaa lojaalisuuttaan Putinia kohtaan. Sotakokemusta saaneet nuoret miehet saattavat olla kuitenkin alku paikallisille Venäjän sisäisille itsenäisyysliikkeille.