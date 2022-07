Pääkirjoitus: Uniper-lasku kuuluu Saksalle eikä Suomelle

Saksalaisen energiayhtiön Uniperin pystyssä pitäminen ja maan energiahuollon turvaaminen ovat Saksan eivätkä Suomen tehtäviä.

Saksan suurin energiayhtiö Uniper on vakavissa vaikeuksissa ja tarvinnee miljardiluokan tuet pysyäkseen pystyssä. Kuuma kiistakysymys kuuluu, kuka maksaa.

Kysymys sivuaa Suomeakin, sillä Uniper on suomalaisen Fortumin tytäryhtiö ja Suomen valtio on Fortumin enemmistöomistaja.

Juuri Uniperin omistusrakenteen perusteella Saksan hallituksen suunnalta on väläytelty, että Fortumin tulisi osallistua Uniperin pelastamiseksi tarvittaviin miljarditukiin.

Suomen hallituksessa valtio-omistajaa edustava ministeri Tytti Tuppurainen (sd) on toistaiseksi torjunut moiset aloitteet – niin kuin pitääkin.

Fortum on jo aiemmin tänä vuonna pönkittänyt Uniperin taloutta kahdeksan miljardin euron konsernirahoituksella ja kärsinyt ison osansa Uniperin osakkeen rajusta kurssilaskusta.

Suomen valtiolla on jo koetun perusteella aihetta varautua totuttua niukempiin Fortum-osinkoihin. Jos Fortum joutuisi vielä osalliseksi Uniperin lisätukiin tai menettäisi Uniperille myöntämänsä rahoituksen, sen oma vakavaraisuus heikkenisi – ja valtio joutuisi ehkä pääomittamaan Fortumia.

Tällainen tappioiden ja tukien ketjureaktio vetäisi Suomen valtion epäsuoraan vastuuseen Uniperin tappioista – ja Saksan energiahuollon vaikeuksista. Tämä olisi kohtuutonta, sillä Uniperin kriisi ei ole Fortumin, Suomen valtion eikä varsinkaan suomalaisen veronmaksajan syytä.

Uniperin kannattavuuskriisi johtuu koko Eurooppaa mutta eritoten Saksan energiahuoltoa koettelevasta maakaasupulasta – ja tätä pulaa kärjistävästä Venäjän kaasukiristyksestä.

Kaasupulan ajankohtaisia syitä ovat EU-maiden asettamat Venäjän vastaiset energian tuontirajoitukset ja Venäjän kostoksi toteen panemat kaasun vientirajoitukset.

Uniper on joutunut kaasusodan tulilinjalle, sillä se on Euroopan suurimpia venäläisen kaasun jakelijoita. Uniperille kertyy tappioita kymmenien miljoonien eurojen päivävauhtia, kun Venäjän kaasuyhtiö Gazprom toimittaa vain murto-osan sovituista kaasumääristä ja Uniperin on hankittava tilalle kalliimpaa pörssikaasua omien jakelusopimustensa täyttämiseksi.

Kaasupula koettelee juuri Saksaa kaikista suurista EU-maista ankarimmin – mutta ei Suomen, Fortumin tai Uniperin syystä eikä edes sattumalta vaan Saksan omien energiapoliittisten valintojen takia.

Saksan poikkeuksellisen suuri riippuvuus venäläisestä kaasusta – ja alttius päätyä Venäjän kaasukiristyksen uhriksi – on pitkälti perua vuoden 2011 päätöksestä sulkea maan kaikki ydinvoimalat ennen aikojaan ja tuottaa korvaava määrä perusvoimaa lähinnä venäläistä maakaasua polttamalla.

Tuon siirtymän takia kaikista EU-maista juuri Saksan kaasulasku – ja Uniperin tappiot – ovat paisuneet rajusti. Ja siksi myös Uniper-kriisin lasku kuuluu Saksalle eikä Suomelle.