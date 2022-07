Pääkirjoitus: Tästä syystä Vladimir Putin venyttää Ukrainan veristä sotaretkeään syksyyn – nyt katsotaan, kenen kantti kestää

Kulutussodan pitkittyminen olisi myrkkyä Ukrainan länsitukijoille, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Sodan alussa helmikuussa moni asiantuntija oli sitä mieltä, että pitkä sota Ukrainassa olisi tappio Vladimir Putinille.

Tämä näkemys on kääntynyt päälaelleen.

Putinin armeija on oppinut käymään sotaa uudella tavalla alun päättömän säntäilyn sijasta. Joukkoja ryhmitellään, täydennetään ja valmistellaan seuraaviin operaatioihin. Venäjä näyttää nyt tyytyvän yksittäisiin pienempiin voittoihin, joissa taktiikka noudattaa tuttua kaavaa: tykistö- ja rakettitulella pehmitetään puolustajan asemia ja taistelumoraalia. Luhanskin alue on jo kokonaan venäläisillä ja siellä toimivilla separatisteilla, seuraavana kohteena on Donetsk.

Elävää voimaa, vanhoja ja uusia sotakoneita sekä ammuksia näyttää itänaapurilla riittävän.

Äkkivoiton sijasta Putinin tavoitteena on nyt viedä sotaretki ajallisesti mahdollisimman pitkälle syksyyn tai jopa ensi talveen: se olisi myrkkyä Ukrainalle ja sen tukijoille.

Kremlissä nähdään, että länsileiri on jo nyt paniikissa sodan seurausten takia: inflaatio laukkaa, hinnat ja korot nousevat, energiakriisi uhkaa ja tyytymättömät kansalaiset liikehtivät levottomasti. Ukrainan ehkä näyttävin tukija, Britannian pääministeri Boris Johnsonkin ilmoitti erostaan torstaina.

EU:n pakotepolitiikka ontuu, koska eurooppalaisten mahtimaiden taloudet ovat rakentuneet halvan venäläisen energian varaan, ja sen tuontia ei voida äkkipäätöksellä kokonaan lopettaa. Putin luottaa, että kylmä talvi pehmittää Ukrainan auttajat Euroopassa: niiden mielenkiinto kääntyy omiin asioihin.

Siksi Venäjä kärrää rintamalle uusia joukkoja ja kalustoa jauhautumaan tomuksi sodan mielettömässä kurimuksessa.

Lue lisää: Fortumin tytäryhtiö Uniper hakee Saksan valtiolta tukea – pöydällä myös saksalaisyhtiön pilkkominen

Lännen aseavulla on ollut suuri merkitys Ukrainan sotamenestykselle, mutta aseapukaan ei ratkaise sotaa, ei ainakaan nopeasti.

Huipputeknologia vaatii käyttäjältään erikoistaitoja, joita ei opita käden käänteessä. Tarvitaan koulutusta ja perehdyttämistä. Ukrainassakin riittää miehiä, mutta taistelukykyisiä, hyvin varustettuja ensilinjan joukkoja ei kuitenkaan ole mielin määrin.

Etulinjassa Itä-Ukrainassa venäläisten kranaatti- ja rakettisateessa apaattisina kyyhöttävät ukrainalaiset ovat monesti aluepuolustusjoukkojen sotilaita, joilla puutteellisen koulutuksen korvaa vankka taistelumoraali – ja se on kannatellut Ukrainan armeijaa hämmästyttävän pitkälle.

Kulutussodaksi muuttuneessa Ukrainan sodassa on nyt kyse siitä, kenen kantti kestää pisimpään: etulinjassa kotejaan puolustavien ukrainalaisten, sotilaitaan ja kalustoaan uhraavan Venäjän vai sodan takia talouskurimukseen vajoavan lännen. Nopeita ratkaisuja ei ole näköpiirissä.

Lue lisää: Putin piti uhmakkaan puheen, jossa hän puhui ”aggressiivisesta lännestä” – näin Mika Aaltola kommentoi

Miten Putin pysäytetään alkaa olla kysymys, johon olisi hyvä löytää vastaus ennen kuin on myöhäistä.

Vaihtoehtoja pysäyttämiselle ei ole.

Ukraina ei ole Putinin vallanhimoisissa kaavioissa lopullinen tavoite, pikemminkin alku. Lännessä toivotaan, että venäläiset kyllästyisivät sotaan, tappioihin ja talouspakotteiden tuomaan arkielämän ahdinkoon. Protestiliikehdintä Venäjällä ei kuitenkaan näytä kovin todennäköiseltä vaihtoehdolta.

Nyt on jo nimittäin selvää, että Ukrainan pyyhkäiseminen kartalta ei ole vain Putinin päähänpinttymä. Se on sotaretki, jonka valtaosa venäläisistä hyväksyy, kiitos vuosien jatkuneen propagandan.

Jos ei hyväksy, voi käydä huonosti.