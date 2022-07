Uusimmat puolueiden kannatusmittauskyselyn petaavat tilannetta, jossa äänestäjä voi ajatella saavansa äänelleen kuluttajansuojaa. Puolueiden voimasuhteet näyttävät selkeiltä – ainakin juuri nyt.

Torstaina tuli julki kaksi politiikan kannalta hyvin mielenkiintoista kyselyä. HS-gallup näytti, että suomalaisten arviot hallituksen onnistumisesta ovat parantuneet huomattavasti kevään aikana, ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö sai huippuhyvän tuloksen. Ylen puolueiden kannatusmittauskysely taas näytti, että kokoomus jatkaa maan suurimpana puolueena, vaikka sen kannatus olikin notkahtanut edelliseen mittaukseen verrattuna.

HS-gallup näytti, että 58 prosenttia suomalaisista ajattelee hallituksen onnistuneen tehtävässään vähintään melko hyvin. Joulukuussa osuus oli 48 prosenttia.

Mielenkiintoista on, että pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksesta ei käytännössä ole tehty kannatusmittauksia niin sanotusti normaaliaikoina. Ensin oli täysi koronakriisi, ja kun se hieman helpotti, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Suomi päätti hyvin nopeasti hakea Naton jäseneksi. Tutkimuksista tiedetään, että odottamattomat kansainväliset kriisit nostavat hallituksen suosiota, koska kansa tukeutuu päättäjiin.

Presidentti Niinistön suosio on kevään aikana noussut ennätyslukemiin: 92 prosenttia suomalaisista katsoo hänen onnistuneen tehtävissään erittäin tai melko hyvin. Lukema on demokraattisen maan presidentille huima. Jopa niin kova, että voi kysyä, eikö presidentin työstä löydetä mitään arvostelun aihetta.

Ylen puolueiden kannatuskysely puolestaan näytti, että kokoomus on maan suurin puolue, jota äänestäisi nyt 23,7 prosenttia kansalaisista. Laskua edellisestä mittauksesta on 2,2 prosenttiyksikköä. Toiseksi suurin puolue on sosialidemokraatit 19,8 prosentin kannatuksella ja kolmanneksi suurin perussuomalaiset (15,3%). Keskustan kannatus mataa edelleen.

Eduskuntavaaleihin on aikaa yhdeksän kuukautta ja sinä aikana ehtii tapahtua vaikka mitä. Näillä kannatusluvuilla vaalit olisivat kahden suuren kauppa, ja kokoomukselle on aukeamassa varsinainen pelipaikka. Näillä lukemilla se pääsisi valitsemaan itselleen hallituskumppaneita.

Kokoomuksen laariin sataa nyt varmasti se, että puolue on vuosikausia puhunut Natoon liittymisen puolesta, ja tänä keväänä tuo puhe muuttui todeksi. Kokoomus on myös selvästi pääoppositiopuolue, joka pääsee haastamaan hallituksen varsin vasemmistolaista linjaa. Jos tämäntapaisilla lukemilla tullaan ulos vaaleista, kokoomus ja Sdp saavat toisissaan alkaa sommitella yhteen toisistaan hyvin kaukana olevia näkemyksiä vero- ja työllisyyspolitiikasta.

Äänestäjille tilanne on sinänsä hyvä, että he saattavat vihdoin saada äänilleen jonkinlaisen kuluttajansuojan. Viime vuosina on nähty niin yllättäviä hallitusneuvotteluja ja koalitioita, että äänestäjä on saanut katsella äimänä, millaisen lopputuloksen hänen äänensä tuottaa. Vaikka sekin on osa demokratiaa, äänestäjän olisi hyvä edes suunnilleen tietää etukäteen, mille hän äänensä antaa.

Muuten vaarana on, että meillä on paljon pettyneitä äänestäjiä, ja se on demokratian ja äänestysinnon kannalta huono asia.