Pääkirjoitus: Vanhuksia kuolee, neljättä rokotetta pantataan ja strategia hukassa – Suomen koronataistelua ei johda nyt kukaan

Koronapandemian hallinnasta on tullut poliitikkojen, asiantuntijalääkäreiden ja viranomaisten sekava temmellyskenttä, josta kansalaisen on vaikea löytää yhtenäistä linjaa ja ajatusta.

Suomen taistelussa koronapandemiaa vastaan on ollut monia vaiheita kahden vuoden aikana: tiukkoja rajoituksia, Uudenmaan sulkeminen, koronapassin kehittelyä, maskisuosituksia ja rokotteiden jakamista. Muuntautuva virus on pitänyt huolen siitä, että viranomaiset ovat joutuneet avaamaan ja sulkemaan yhteiskuntaa – tautitilanteen mukaan.

Nyt tilanne näyttää seesteiseltä.

Tai niin ainakin voisi luulla.

Festarimylly pyörii huipussaan, ihmiset ovat liikkeellä ja kesäkin on näyttänyt parhaita puoliaan. Lämpöä riittää. Mutta koronaviruskaan ei ole kadonnut mihinkään. Koronaviruksen omikronmuunnos BA.5 jyllää keskuudessamme, ja se ei näytä laantumisen merkkejä kesäksi, kuten kahtena aikaisempana vuotena tapahtui.

Päinvastoin. Pahin voi olla vielä edessä, koska tartunnat ovat noususuunnassa.

Moni sairastaa taudin lievänä ja lähes oireettomana, kiitos rokotteiden antaman suojan. Sosiaalinen media täyttyy postauksista, joissa kerrotaan lievästä koronasta.

Samaan aikaan koronaan kuolleiden määrä jatkaa kasvuaan.

Viime vuodenvaihteessa Suomessa oli koronaan kuollut vähän yli tuhat kansalaista, nyt luku lähentelee 5000:ta, mikä on asukaslukuun suhteutettuna iso määrä. Samalla se on hyvä muistutus meille kaikille, että korona on edelleen tappava sairaus vanhuksille ja sellaisille, joiden immuniteetti ei kestä viruksen hyökkäystä.

Siksi on hiukan erikoista, että asiantuntijat eivät löydä yhteistä linjaa hallita koronapandemiaa. Lapin sairaanhoitopiirin ja Länsi-Pohjan keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas on kritisoinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) haluttomuutta laajentaa neljänsiä koronarokotuksia nykyistä laajemmalle ihmisjoukolle.

Tällä hetkellä neljänsiä rokoteannoksia annetaan pääosin yli 80-vuotiaille, yli 12-vuotiaille vakavasti immuunipuutteisille henkilöille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville 70–79-vuotiaille.

Tavalliselle kansalaiselle on jäänyt arvoitukseksi, miksi rokotteita ei anneta isommalle joukolle, vaikka kaikille yli 60-vuotiaille, jos lääkettä kerran on varastossa. Samaa ihmetteli presidentti Sauli Niinistö IS:n juhannushaastattelussa.

Pandemian alussa kevättalvella 2020 Suomessa käytiin nokkapokkaa julkisuudessa ja kulisseissa, kuka johtaa koronataistelua: hallitus, ministeriö, THL vai presidentti Niinistön ehdottama koronanyrkki.

Silloinkin keskusteltiin rajoitusten mielekkyydestä ja asiantuntijoiden mielipiteissä oli eroja. Yhteistä kuitenkin oli tavoite säästää ihmishenkiä kaikissa ikäluokissa, minkä pitäisi olla terveydenhuollon kovinta ydintä. Nyt koronajohtajuus on täysin kadoksissa ja yhtenäisestä koronastrategiasta ei ole tietoakaan tilanteessa, jossa vanhuksia kuolee koronaan ja pandemia on pahenemassa kohti syksyä.

Tai ehkä sentään jotain.

Ministeri Aki Lindénin (sd) jyrkkä viestihän on, että jotain tarttis tehdä.

Niinpä.