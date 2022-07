Pääkirjoitus: Yksikin on liikaa – Oslon ja Kööpenhaminan joukkoampumiset palauttivat pelon Pohjolaan

Ihmisten turvallisuudentunne on jo entuudestaan koetuksella. Joukkoampumiset Pohjoismaissa pahentavat tilannetta entuudestaan.

Reilu viikko sitten Norjassa ja viime viikonloppuna Tanskassa. Joukkoampumisissa yksikin tapaus on liikaa, ja nyt niitä tulee peräkkäisinä viikkoina – vielä varsin turvallisina pidetyissä Pohjoismaissa.

Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa sunnuntaina alkuillasta tapahtuneessa ostoskeskusammuskelussa kuoli kolme ihmistä ja neljä loukkaantui vakavasti. Poliisi otti hyvin pian ampumisen jälkeen kiinni 22-vuotiaan tanskalaisen miehen. Häntä ei poliisin antamisen tietojen perusteella epäillä terroriteosta. Poliisi on sanonut tiedotustilaisuuksissa, että epäilty on tuttu ”psykiatrisille palveluille”. Tapahtumasta tiedetään toistaiseksi vain sen verran, että mies meni Kööpenhaminassa olevaan ostoskeskukseen ja alkoi ampua.

Lue myös: Tämä Kööpenhaminan ammuskelusta epäillystä tiedetään nyt

Lue myös: Kolme ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut ammuskelussa Kööpen­haminassa

Lue myös: Tämän poliisi kertoi Kööpen­haminan ammuskelusta – ei viitteitä terrorismista

Juhannusviikonloppuna Norjan pääkaupungissa Oslossa tapahtuneessa joukkoampumisessa kuoli kaksi ihmistä ja loukkaantui yli 20. Teosta epäillään 42-vuotiasta Iranissa syntynyttä miestä, joka on Norjan kansalainen. Miestä epäillään murhasta, murhan yrityksestä ja terroriteosta.

Norjan suojelupoliisi oli tietoinen miehestä. Ampumisen todennäköisin motiivi on viharikos, sillä ampuminen tapahtui Oslon suurimman homobaarin ulkopuolella. Kyseisenä viikonloppuna Oslossa oli tarkoitus järjestää ihmisoikeustapahtuma Pride-kulkue.

Lue myös: Tämä tiedetään nyt Oslon ampujasta, uhreista ja tapahtumien kulusta

Lue myös: Tavalliset kansalaiset nappasivat Oslon ampujan kiinni – ”He melkein uhrasivat omat elämänsä”

Lue myös: Oslon isku johti pohdintaan Helsingin Pride-viikon järjestelyistä: ”Vielä suurempi syy näkyä ja kuulua”

Kööpenhaminan ja Oslon tapahtumilla ei ole tekemistä keskenään muuten kuin siinä, että ne molemmat ovat joukkoampumisia, jotka aina järkyttävät yhteiskuntaa syvästi. Pohjoismaat ovat niin paljon toistensa kanssa tekemisissä – kuin suurta perhettä – että naapurimaassa tapahtunut joukkosurma ravistelee meitä kaikkia. Norja on vasta toipumassa 11 vuoden takaisesta Utöan joukkomurhasta.

Jokainen tuollainen teko saa kysymään, mikä on mennyt pieleen, että ampuja ei nähnyt muuta vaihtoehtoa. Nytkin molemmissa tapauksissa epäiltynä oleva henkilö oli entuudestaan poliisille tuttu. Valvonnalla on rajansa, mutta meidän pitäisi pystyä estämään nämä teot. Se on hankalaa, jos tekijä toimii yksin eikä ole osa laajempaa verkostoa.

Aivan oma hämmentävä kokonaisuutensa on Yhdysvallat, jossa joukkoampumisia on ollut tämän vuoden aikana valtavasti. Maan korkein oikeus päätti kesäkuun lopulla, että kansalaisella on oikeus kantaa mukanaan käsiasetta itsepuolustustarkoituksessa. Samaan aikaan senaatissa meni läpi aiempaa tiukempi aselakipaketti. Eurooppalaisittain on vaikea nähdä, mitä maassa oikeastaan halutaan, vaikka kysymys onkin yksinkertaistettu: oikeus kantaa asetta on maata syvästi jakava asia.

Lue myös: Yhdysvaltain senaatissa läpimurto, uusi ase­laki sai enemmistön tuen –Republikaani­johtaja: ”Tämä on tolkun paketti”

Joukkoampumisilla on ikävä kyllä esimerkkivaikutus – pahimmillaan teot innostavat matkimaan, jos ihmisen mieli ei ole terve.

Koronapandemia ja Venäjän raakalaismainen hyökkäyssota Ukrainassa ovat jo järisyttäneet ihmisten turvallisuudentunnetta. Vihon viimeiseksi tähän perään enää kaivataan joukkoampumisia Pohjoismaissa.