Pääkirjoitus: Pride valtasi taas Helsingin – suuren muutoksen juhla

Historiallinen mullistus toteutui rauhanomaisesti, mutta tehtävää on yhä.

Joskus järisyttävät muutokset toteutuvat rauhanomaisesti.

Koronatauon jälkeen Helsingissä marssittiin jälleen sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Pride-viikon päätapahtuma kokosi liki 80 000 ihmistä kaduille.

Määrä on Suomessa valtava. Salaisuus on siinä, että kyseessä ei ole vain mielenilmaus vaan myös suuri juhla. Pridestä kannattaisi ottaa oppia muitakin asioita ajavien. Iloisella ilmeellä pääsee usein pidemmälle kuin ryppyotsaisuudella.

Vielä muutama vuosikymmen sitten vähemmistöjen oikeuksien ajajat joutuivat kokoontumaan liki salaa. Mielenilmaukset olivat pieniä ja nopeita.

Nyt maailman suurkaupungeissa järjestetään prideparaateja, jotka voivat toimia jopa matkailun vetonauloina. Helsinki on vain yksi joukossa.

Sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistys on maailmanhistoriallisesti suuri murros. Siinä onnistuttiin sopuisin keinoin.

Suomessa asenneilmaston muutos puolessa vuosisadassa on liki uskomaton. Joukossamme on yhä ihmisiä, jotka muistavat katkerat ajat, joina homoseksuaalisuus oli kriminalisoitu.

Edistys ei tarkoita, että tehtävää eri riittäisi. Prideparaatiin osallistunut pääministeri Sanna Marin (sd) lupasi translain uudistamisen etenevän eduskuntaan syksyllä. Hallitusta on arvosteltu hitaudesta asiassa.

Synkkiä varjoja on yhä. Priden kaltaiset tapahtumat saavat somen vihanlietsojat liekkeihin. Ensin yhdet syytävät raivoaan nettiin. Sitten saattaa löytyä toisia, jotka ovat valmiita toteuttamaan heidän vainoharhaisia fantasioitaan. Vuonna 2010 Helsingin prideparaatiin tehtiin kaasuisku.

Uhkat eivät ole hävinneet. Viikko sitten Oslon prideviikon aikana pyssymies iski homobaariin. Nyt Helsingissä häiriköitiin lastentapahtumassa kirjasto Oodissa.

Yhteiskunnan on tehtävä kaikkensa, että iloiset juhlat eivät pääty kyyneliin.

Monissa maissa sukupuolivähemmistöjä sorretaan yhä kuin maailma ei olisi mitenkään muuttunut. Vähemmistöön kuuluminen voi merkitä hengenvaaraa. Priden kaltaisia tapahtumia ei voi edes kuvitella.

Esimerkkejä sukupuolivähemmistöjen julmasta painostamisesta ei tarvitse hakea kaukaa. Niitä löytyy heti itärajan takaa. Helsingissä marssittiin myös naapurin sorrettujen puolesta.

Pride tapahtuma on suuri. Sen järjestäminen ei ole ilmaista. Niinpä monet tunnetut yritykset antavat taloudellista tukea.

Osaa aktivisteista tämä ärsyttää. He kokevat, että heidän kamppailuaan hyödynnetään yhtiöiden maineen kohottamisessa.

Asia on kuitenkin moniulotteinen. Prideviikon lisäksi vuodessa on 51 muuta viikkoa. Niinäkin vähemmistöjen oikeuksia pitää edistää. Niiden on toteuduttava arjessa.

Tukiessaan tapahtumaa yritykset vääjäämättä sitoutuvat siinä ajettuihin arvoihin. On kornia ja häpeällistä, jos niitä rikotaan työpaikoilla. Yritysten johdossa tämä ymmärretään.

Tasa-arvon pitää toteutua joka päivä.