Pääkirjoitus: Suomi avaa itärajaa, mutta Venäjä ei – uusi rautaesirippu konkretisoituu nyt venäläisille

Venäjä ei aio ainakaan toistaiseksi poistaa koronarajoituksiaan Suomen vastaiselta maarajaltaan. Todelliset syyt lienevät myös Nato-kostossa ja Vladimir Putinin halussa pitää venäläisten suuret massat uuden ajan ”rauta- ja propagandaesiripun” takana.

Suomi avaa itärajaansa venäläisturisteille perjantaina 1. heinäkuuta.

Henkilöliikennettä koskevat koronarajoitukset poistuvat, Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikat siirtyvät ympärivuorokautiseen aukioloon, ja Venäjällä olevat edustustot ryhtyvät myöntämään taas turistiviisumeita.

Ukrainan sodan vuoksi Euroopan unioni on rajoittanut Venäjän valtiota edustavien henkilöiden viisuminsaantia ja rahaliikenne on muuttunut vaikeammaksi, mutta muuten tavallisten venäläisten pitäisi päästä Suomeen jo varsin normaalisti.

Paitsi, että he eivät pääse pois omasta maastaan maarajan yli. Muodollisesti syynä ovat Venäjän koronarajoitukset, jotka ovat yhä voimassa EU:n vastaisilla maarajoilla.

Venäjällä saatiin vastikään aikaan tästä jopa näyttävä ”tiedotuskampanja”. Presidentti Vladimir Putinin perustamaan ihmisoikeusneuvostoon kuuluva, kansainvälisesti tunnettu elokuvaohjaaja Aleksandr Sokurov käännytettiin nimittäin pois Suomen rajalta.

Sokurov kertoi mediassa, että venäläiset rajavartijat olivat seisottaneet häntä rajalla neljä tuntia, niin että hän myöhästyi takuuvarmasti Helsingistä lähteneeltä lennoltaan.

FSB:n alaiset rajaviranomaiset olivat kertoneet Sokuroville, että ”hänenlaisiaan” ei päästetä maarajan yli pääministeri Mihail Mishustinin koronamääräysten vuoksi. Venäjä sallii rajanylityksen Suomeen bussilla tai autolla yhä vain tarkkaan määritellyille ihmisryhmille, kuten kaksoiskansalaisille tai Suomessa työskenteleville tai kiinteistön omistaville henkilöille.

Kremliä lähellä oleva Vzgljad-lehti uutisoi vastikään, että Venäjällä ei ole myöskään erityistä halua päästää kansalaisiaan Nato-maaksi muuttumassa olevaan Suomeen.

– Kaikesta päätellen Venäjällä ei ole tarvetta tukea taloudellisesti maata, joka on viime kuukausina osoittanut avoimen vihamielistä asennetta ja käytöstä. Siksi ”koronarajoitukset” Suomen rajalla voivat kestää vielä pitkään, artikkelissa arvellaan.

Korona-ajan eristyksellä on ollut oma roolinsa myös Putinin diktatuurin huipentumisessa valtavaksi vihapropagandaksi länttä vastaan ja hyökkäyssodaksi Ukrainaa vastaan. Venäjän uusi rautaesirippu konkretisoituukin monille venäläisille vasta nyt, kun he tajuavat, että Kreml ei halua päästää heitä enää edes Suomeen koronarajoitteiden varjolla.

Suomi on sopeutunut jo varsin hyvin elämään ilman venäläisturisteja, mutta itärajan avaamisella on silti myös tietty symbolinen signaaliarvo. Ainakin Putinin vastustajien – tai potentiaalisten vastustajien – on hyvä tietää, että me emme ole sulkeneet rajaamme heiltä.

Itärajan avaaminen venäläisille turisteille on myös aivan eri asia kuin eduskunnan parhaillaan keskustelema mahdollisuus sulkea itäraja kokonaan. Sitä instrumenttia kaivattaisiin varalle tilanteeseen, jossa Kreml lähettäisi Suomeen massoittain tekaistuja turvapaikanhakijoita hybridivaikuttamisen aseena.