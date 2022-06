Pääkirjoitus: Venäläisten omistuksia Suomessa kannattaa tutkia nyt todella tarkasti – sinisilmäisyyteen ei ole enää varaa

Suomi on viimein heräämässä uhkiin, joita venäläisten kiinteistöomistuksista voi seurata.

Venäläiset omistavat puolustusministeriön mukaan Suomessa noin 3 000 kiinteistöä. Turvallisuuspoliittisen maiseman muuttuessa uhkaavaksi myös viranomaiset ovat heränneet seuraamaan entistä tarkemmin, miten venäläiset voisivat pahimmissa tapauksessa omistuksiaan Suomessa käyttää.

Vakoilua, varautumista sodan varalle – jopa sabotaasia pidetään nyt mahdollisena.

Aikaisemmin vaivannut sinisilmäisyys tuntuu kaikonneen. Syytä onkin. Herätys olisi ollut paikallaan jo aikaisemmin. Suomen tuleva Nato-jäsenyys lisää Venäjän intressejä entisestään.

Ilta-Sanomien tuoreen (IS 27. 6.) suurselvityksen mukaan monella kiinteistökauppoja tehneellä venäläisellä on yhteys Kremliin ja Vladimir Putiniin, sitä kautta myös Venäjän tiedusteluelimiin.

Tilanne muuttui paremmaksi vuoden 2020 alusta voimaan tulleella lakimuutoksella, joka mahdollistaa valtiolle etuosto-oikeuden maanpuolustuksellisesti kriittisissä maa- ja kiinteistökaupoissa.

Nyt kuitenkin kysytään – ja pelätäänkin – mitä sitä ennen on tapahtunut.

– Ennen uuden lain voimaantuloa venäläiset ostivat Suomesta myös kohteita, joille on ollut vaikea löytää liiketaloudellista logiikkaa. Näkemyksemme mukaan ei voida siis poissulkea, että osaa kohteista olisi käytetty vakoilu- ja tarkkailutarkoituksessa, puolustusministeriön neuvottele virkamies Anu Sallinen sanoo IS:lle.

Ensimmäistä kertaa valtio käytti etuosto-oikeuttaan toukokuussa Turun saaristossa, kun venäläisille loma-asuntoja rakentanut Meripesä Paradise -yhtiö oli ostamassa Puolustusvoimien Skinnarvikin varikkoon rajoittuvaa aluetta. Valtio tuli väliin myös, kun Rovaniemen lentokentän kupeessa oleva kiinteistö oli menossa venäläisille. Jatkossa esimerkiksi Suomen hankkimat F-35-hävittäjät operoivat Rovaniemeltä.

Kiinteistöjen omistussuhteiden seurantaa vaikeuttaa, että kauppoja on tehty ja tehdään myös erilaisten peiteyritysten nimiin. Lisäksi suomalaisia on käytetty kaupoissa bulvaaneina. Rahanpesukin on voinut olla kauppojen motiivina.

Suurin osa venäläisistä kiinteistökaupoista on tehty epäilemättä ilman strategisia taka-ajatuksia, lähinnä lomailu- tai sijoitusmielessä.

Mutta Venäjän toimiin varaudutaan nyt entistä selvemmin. Juhannuksen alla poikkihallinnollinen työryhmä jätti puolustusministeri Antti Kaikkoselle (kesk) mietinnön, jonka mukaan EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten tahojen kiinteistökauppoja Suomessa tulisi tarkastella jatkossa entistä tarkemmin myös kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.

Mietinnön mukaan ”vaarattomastakin paikasta” voidaan harjoittaa laajamittaista laitonta tiedustelua tai Suomeen kohdistuvaa sabotaasitoimintaa. Näinä aikoina viranomaisten kannattaakin nukkua toinen silmä auki.