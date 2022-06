Pääkirjoitus: Putin ei ole Suomelle ainoa vaara – ilmastonmuutos tuo uusia turvallisuusuhkia jo nyt lähemmäs meitä

Uutisia sään ääri-ilmiöistä on kantautunut koko alkukesän ajan niin Etelä-Euroopasta, Aasiasta kuin Yhdysvalloistakin. Ilmastonmuutos etenee – ja se uhkaa synnyttää uusia politiikan ääri-ilmiöitä.

Genillessä Ranskassa on kärsitty metsäpaloista, Intian Solmarassa tulvista

Täysin poikkeuksellista kuumuutta jo varhain alkukesästä, metsäpaloja, myrskyjä, tulvia ja hiipivää aavikoitumista.

Muun muassa näistä ilmiöistä on uutisoitu viime viikkojen aikana eri puolilta Eurooppaa, Aasiaa ja Yhdysvaltoja – eivätkä ne mahdu sään normaalin vaihteluvälin piiriin.

Maailma on ilmastonmuutoksen suhteen nyt hieman samanlaisessa tilanteessa kuin se oli viime syksynä ja alkutalvesta, kun Yhdysvaltain ja Britannian tiedusteluelimet varoittivat Vladimir Putinin aikeista hyökätä Ukrainaan.

Vaikka tiedustelutietoa ja sitä tukevia havaintoja oli runsaasti, suuri osa johtavista poliitikoista ja tavallisista kansalaisista halusi uskoa siihen, että kaikki osoittautuisi vain turhaksi sotapelotteluksi.

Kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan toteutuikin, maailma heräsi ihmettelemään, miksi varoitusmerkkejä ei ymmärretty ajoissa eikä varoittajia kuunneltu.

” Kun ilmastonmuutos etenee, ihmisten sietämättömäksi kokema elämä voi purkautua paikallisina konflikteina, kansainvaelluksina tai sotina.

Monilla ihmisillä on yhä samantyyppisiä vaikeuksia ottaa tosissaan ilmastonmuutosta. Osa ei halua uskoa koko ilmiöön, vaan vallalla on toiveajattelua, että kyse olisi vain tiedemiesten turhan synkkäsävyisistä ennusteista.

Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa on rikkoutunut alkukesästä kaikkien aikojen lämpöennätyksiä ajankohtaan nähden. Yli 40 plusasteen lämpötila on vakava terveysuhka.

Kuumuus ruokkii maastopaloja, jotka päästävät ilmaan hiiltä, mikä kiihdyttää jälleen ilmastonmuutosta – eli kyse on itseään ruokkivasta kierteestä. Metsäpalot ovat piinanneet alkukesästä jo Espanjaa, Kreikkaa ja Saksaa.

Bangladeshissa on kärsitty rankkasateista ja tulvista, Intiassa laajat alueet kärvistelevät helteen kourissa. Uhkana on lämpöhalvausten lisäksi viljelysten tuhoutuminen, nälkä ja jopa joidenkin alueiden muuttuminen elinkelvottomiksi.

Ranska on kärsinyt alkukesästä poikkeuksellisista jättihelteistä. Toulouse kärvisteli liki 40 asteen kuumuudessa, mutta paikoin mitattiin vielä sitäkin korkeampia lämpötiloja.

Ukrainan sota ja siihen liittyvä lännen ja idän välinen pakotetaistelu ei helpota tavallisten ihmisten piinaa lähitulevaisuudessa. Kaikki kallistuu – vaikkakin lopputulema saattaa olla se, että lännen pyristely irti Venäjän fossiilisista polttoaineista koituu ilmaston hyväksi.

Vaikka Suomen alkukesä on ollut kolea, ilmasto lämpenee silti. Meteorologi Kerttu Kotakorpi jakoi tiistaina somessa kuvan ilmiötä havainnollistavasta ”räsymatto-grafiikasta”. Suomen lämpötilojen muutos näkyy selvästi: keskiarvoa kylmempiä sinisiä vuosia on tuskin enää lainkaan ja keskiarvoa lämpimämpiä punaisia vuosia on yhä enemmän.

Suomella on kunnianhimoiset tavoitteet hiilineutraaliudesta, mutta meidän on varauduttava muillakin tavoin. Koteihin ja sairaaloihin tarvitaan esimerkiksi investointeja viilennyksen järjestämiseksi.

Suomessa on runsaasti kallioon kaivettuja väestönsuojia, joissa on luonnostaan viileää. Eikö niitä voisi valjastaa ihmisten helpotuskeskuksiksi, kun seuraava hellejakso yllättää meidät taas?