Pääkirjoitus: Lomasta kannattaa nauttia nyt, koska edessä on jäätävä syksy

Hintojen nousu iskee lomalaisen kukkaroon. Helpotusta ei ole näköpiirissä, valitettavasti.

Juhannus on aikaa, jolloin valtaosa suomalaisista aloittaa kesälomansa.

Juuri nyt eletään poikkeuksellista aikaa monessakin mielessä. Koronapandemia on väistynyt taka-alalle, ja lomailijalla on jälleen mistä valita: matkoja, tapahtumia ja sukulaisten tapaamisia. Kaikki tämä unohtamatta perinteistä kesämökille hautautumistakaan.

Tarjontaakin riittää.

Kesästä odotetaan kaikkien aikojen festarikesää, kun pandemian varjo on siirtynyt sivummalle. Silti korona variantteineen ei ole mihinkään kadonnut ja tartuntoja, sairastumisia ja kuolemiakin raportoidaan edelleen, mutta toivottavasti yhteiskunta pysyy avoimena – ainakin kesän.

Kesä on suomalaisille onnen aikaa, valoa pitkän pimeän talven jälkeen.

” Inflaatiosta on ehkä nähty vasta näytelmän alku.

Siksi on harmillista, että lomailua varjostavat Ukrainan sota ja inflaatio eli hintojen nousu. Bensiinin ja dieselin hinnat hipovat jo kestokyvyn rajoja. Lomamatkalainen köyhtyy bensapumpulla ja joutuu miettimään ajojaan tarkemmin. Lomailijan kukkaro saa entistä kovempia iskuja myös ruokakaupassa. Tuttujen mökkieväiden hinnat ovat aivan toisella tasolla kuin ennen viime vuonna, kiitos ruokaketjun kohonneiden kustannusten takia.

Eikä inflaatiota pääse pakoon ulkomaillekaan. Hintojen nousu runtelee koko Eurooppaa, ja kansa käy kuumana monessa maassa. Tuhannet ihmiset marssivat lauantaina Lontoossa kohoavia elinkustannuksia vastaan.

Lontoossa tuhannet ihmiset vastustivat hintojen nousua mielenosoituksessa lauantaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei tarjonnut Ylen Pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina nopeita keinoja inflaation taltuttamiseen.

Kuluttajaa voisi tulla vastaan veronalennuksilla, mutta toistaiseksi hallitus vasta harkitsee verotoimia, koska niihin liittyy riskejä. Syksyn korkeat palkkaratkaisut yhdessä veronkevennysten kanssa kiihdyttäisivät inflaatiota ja rapauttaisivat kilpailukykyä. Marin otti haastattelutunnilla esille jopa hintakaton, joka tietäisi paluuta sääntelytalouteen.

Inflaation hoito ja korkojen nousu näkyvät valtion taloudessa. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen valtion velkakestävyys on vielä hyvä, mutta korkomenojen kasvu iskee väistämättä myös valtion budjettiin.

Hallitus on jo tehnyt täsmätoimia inflaation seurausten lieventämiseksi, mutta isot linjat ratkaistaan syksyn budjettiriihessä. Ne eivät lomalaista enää lämmitä. Mutta kynnys muuttaa lomasuunnitelmiaan inflaation takia on korkea, vaikka monet joutuvat niin tekemäänkin. Loma on perheille yhteistä aikaa, ja siitä aiotaan pitää kiinni – maksoi mitä maksoi.

Totuus on kuitenkin se, että mitä pienemmät tulot, sitä rankemmin inflaatio iskee. Kun eurot ovat tiukilla, se saattaa kiristää tunnelmia lomailevan perheen sisällä.

Joka tapauksessa lomasta kannattaa nauttia nyt, koska syksy voi olla kylmä ja viimainen omassa taloudessa hintojen ja korkojen nousun takia. Hintojen nousun katkeamisesta ei ole mitään merkkejä olemassa.

Päinvastoin.

Inflaatiosta on ehkä nähty vasta näytelmän alku.