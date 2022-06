Pietarin talousfoorumissa pullistellut Vladimir Putin vakuuttaa Venäjän talouden kestävän pakotteet. Valitettavasti hän voi olla osittain oikeassa, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Vuosittaisen kokouksen tarkoitus on esitellä Venäjän taloutta ja mahdollisuuksia ulkomaalaisille sijoittajille. Yhdysvalloista ja EU:sta vieraita ei ollut, ja myös useampi venäläinen liikemies loisti poissaolollaan ilmeisesti siksi, että he välttyisivät joutumasta lännen pakotelistalle.

Lue lisää: Putin piti riidanhaluiseksi kuvaillun puheen: ”Maailman­politiikassa mikään ei tule olemaan enää ennallaan”

Foorumin kuihtuminen pula-ajan talouskokoukseksi ei estänyt Putinia maalailemasta kuvaa Ukrainan ”operaation” oikeutuksesta ja lännen epäonnistuneesta pakotepolitiikasta: Venäjää ei pysäytä mikään.

Päinvastoin pakotteet rasittavat Putinin mukaan EU-maita: ruuan ja energian hinnat nousevat.

” Sodan jatkuminen vuoden loppuun ei ole rahasta kiinni.

Venäjän bkt:n arvioidaan supistuvan tänä vuonna 10–15 prosenttia, ja se näkyy väistämättä kansalaisten arkielämässä – väitti Putinin propaganda mitä tahansa muuta.

Valtion budjetti putoaa alijäämäiseksi: Putinin hallinto joutuu ottamaan velkaa ja jossakin vaiheessa leikkaamaan julkisista palveluista, kuten terveydenhuollosta. Teollinen tuotanto rämpii komponenttipulassa. Koneisiin ja laitteisiin ei saada varaosia. Autoteollisuus on ahdingossa. Huipputeknologiaa ei lännestä tule. Lisäksi 17 prosentin inflaatio nostaa hintoja.

Ei siis hyvältä näytä.

Mutta.

Venäjän talous ei ole näillä pakotteilla romahtamassa, ei ainakaan tarpeeksi nopeasti. Putinin Venäjä tarrautuu kotimarkkinoihin sekä fossiilisiin energiavaroihinsa ja muihin raaka-aineisiinsa entistä tiukemmin, koska sillä ei muutakaan ole.

Siksi on lännen heikkoutta, että Venäjän energiavientiä ei ole saatu tulpattua joko katkaisemalla se kokonaan tai asettamalla sille tullit.

Tahtotila on olemassa, mutta siirtymäajat ovat liian pitkiä.

Niin kauan kun Venäjä saa myytyä öljyä ja kaasua Eurooppaan, jatkuu karmea teurastus Ukrainassa. EU:n pakotepolitiikan yhtenäisyyttä on kehuttu, mutta lopullinen talousisku Venäjälle on jäänyt tekemättä. Putinin sotakassaan virtaa tuloja, ja sodan jatkuminen vuoden loppuun ei ole rahasta kiinni. Paradoksaalista on, että ruplan kurssi on viime viikkoina vahvistunut.

Kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron halasi Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyita EU-johtajien vierailulla Ukrainassa, valokuvassa on jotain lämmintä ja samalla – irvokasta.

Ranskan ja Saksan johtama EU katsoi vetelänä vierestä, kun Venäjä kaappasi Krimin vuonna 2014. Lepsut pakotteet antoivat Putinille avaimet uudistaa armeija ja valmistella sitä hyökkäyssotaan Ukrainaan. Uusien asejärjestelmien valmistaminen tuskin olisi onnistunut ilman läntistä teknologiaa. Macron jopa osallistui itse Pietarin talousfoorumiin vuonna 2018.

Venäjän aikeet olisi pitänyt padota ajoissa. Nyt ollaan myöhässä.

Ukrainan ottamisen mukaan EU:n jäsenehdokkaaksi voi halutessaan tulkita Macronin ja kumppaneiden hyvittelyksi EU:n Venäjä-politiikassaan tekemistä karkeista virheistä.

Virheistä maksetaan äärimmäisen kovaa hintaa Ukrainassa – joka ikinen päivä.