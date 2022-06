Pääkirjoitus: Jättilainoja ottaneita asuntovelkaisia hirvittää – matalien korkojen sukupolvikokemus on nyt ohi

Kun myös energia, polttoaineet ja ruoka kallistuvat vauhdilla, aivan tavallinen arki on huomattavasti paljon kalliimpaa kuin vielä hetki sitten.

Asuntovelkaiset ovat pitkään saaneet viettää kissanpäiviä, kun lainoista ei ole tarvinnut maksaa kuin marginaalia. Nollakorkojen aika oli epänormaalia, mutta se jatkui niin pitkään, että moni alkoi pitää tilannetta normaalina. Nyt korkoympäristö muuttuu vauhdilla.

Asuntolainojen viitekorkona yleisimmin käytetty 12 kuukauden euribor nousi keskiviikkona yli prosenttiin. Muutos on ollut nopeaa, sillä nollaraja rikkoutui huhtikuussa.

Nopean nousun taustalla on euroalueen keskuspankki EKP, joka on ilmoittanut nostavansa ohjauskorkoa heinäkuussa.

Korkojen nousu osuu asuntovelkaisiin jokaiseen hieman eri tavalla. Ratkaisevia muuttujia ovat, paljonko velkaa ylipäänsä on, millaisen tavan lyhentää lainaa on valinnut ja miten pitkä on maksuaika. Joka tapauksessa kannattaa varautua ainakin kymmeniä euroja suurempaan kuukausittaiseen maksuerään, jossain tapauksessa satasia suurempaan.

Pankit viestittävät, että kuluttajat ovat nyt aiempaa innokkaampia hankkimaan lainoihinsa korkosuojan. Jossain tapauksessa tämä on hyvinkin perustelua, mutta asia kannattaa laskea tarkasti. Vaikka korkosuojauksen kuukausierä ei olisi suuri, vuosien saatossa siitä kertyy melkoinen summa.

Suurin riski on silloin, kun velkaa on paljon suhteutettuna käytettävissä oleviin tuloihin ja omaisuuteen.

Kykyään selvitä nykyistä korkeammalla korkotasolla voi testata. Kannattaa laskea, miten selviäisi, jos korko on 2–3 prosenttia ja siihen marginaali päälle. Tämä on varsin todennäköinen korkotaso. Nordea arvioi keskiviikkona julkaisemassaan asuntomarkkinakatsauksessa, että 12 kuukauden euribor on vuoden lopulla 2,3 prosenttia ja ensi vuoden lopussa 2,7 prosenttia.

Kokonaisuudesta tekee ongelmallisen se, että muutkin kulut nousevat nyt kovaa. Kun myös energia, polttoaineet ja ruoka ovat huomattavasti kalliimpia kuin vuosi sitten, kotitaloudet ovat tilanteessa, jossa peruselämiseen kuluu huomattavasti enemmän rahaa kuin ennen. Erityisen hankala tilanne on, jos nollakorkojen aikana on elänyt niin, ettei arjessa ole yhtään väljyyttä raha-asioissa. Silloin edessä on pian tilanne, jossa nykymenoista on alettava karsia.

Pankit vakuuttavat, että ne ovat stressitestanneet asiakkaansa paljon nykytasoa korkeampien korkojen varalta. Toivottavasti ovat. Ja myös muistuttaneet asiakkaitaan, että nollakorot eivät ole normaali tilanne. Meillä on asuntovelkaisten sukupolvi, joka on maksanut lainoistaan vain marginaaleja.

Lähitulevaisuudessa tilanne ei ole helpottamassa. Korot ovat vasta lähteneet nousuun, eikä inflaatiokaan ole taittumassa.