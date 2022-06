Pääkirjoitus: Loputon itku bensan hinnasta ei auta inflaation taltuttamisessa – otetaan oppia Nato-keskustelusta

Hintojen ja kustannusten nousu on kansallinen uhka, johon poliittiset päättäjät ovat reagoineet liian vetelästi.

Kuluttajahintojen nousu eli inflaatio iskee nyt Suomeen rajusti. Tilastokeskuksen tiistaina julkaisemien tuoreiden laskelmien mukaan inflaatio laukkasi toukokuussa 7,0 prosentin vauhtia. Laukkasi-sana kuvaa hyvin menoa bensapumpuilla ja markettien ruokahyllyillä: vastaavanlaista hintojen kallistumista saa hakea 1990-luvulta. Toukokuussa kuluttajahintoja nostivat sähkön, bensiinin, dieselin ja omakotitalon peruskorjausten kallistuminen.

Kovia inflaatioprosentteja löytyy historiasta, mutta silloin yhteiskunta ja talous toimivat eri tavalla.

Elettiin sääntelytaloutta sekä kuluttamisessa että rahapolitiikassa, ja valtiovallalla oli monia tapoja pehmentää iskuja. Nyt näitä turvaverkkoja ei ole: kustannusten nousu näkyy hinnoissa heti, ja se tuntuu kuluttajan kukkarossa sitä enemmän mitä vähävaraisempi henkilö on.

Jos elät yhteiskunnan avustusten varassa, rahojen riittävyys jokapäiväiseen toimeentuloon alkaa olla haasteellista.

Bensan hintavertailussa Suomi on kalleimpia maita Euroopassa.

Ja pahin on vasta edessä.

Inflaatio on peikko, jonka tuhovoima heijastuu yksityisen ihmisen taloudesta yritystoimintaan ja julkiseen talouteen. Oikeastaan se on meidän kaikkien vihollinen, koska edessä voi olla pitkä taantuma lieveilmiöineen. Hallitus on jo päättänyt joistakin toimista, mutta silti on erikoista, että poliitikot, tutkijat ja työmarkkinajohtajat eivät löydä järeitä keinoja inflaation seurausten hoitoon.

Tarjottujen keinojen taustalla elää vahvasti etupiiriajattelu, jossa huolehditaan omista eduista ensin.

” Inflaation hoitamisessa pysytään tiukasti omissa poteroissaan.

Poliitikkojen puheissa vilahtelevat veronalennukset, veronkorotukset, suorat tuet ja leikkaukset sekä aluepolitiikka, lapsilisät, erityisaluetuet, työmarkkinoiden rakenteelliset uudistukset ja jopa uusi kiky-sopimus.

Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja todetakseen, että noilla eväillä hommasta ei tule mitään, vaan tiedossa on verisiä riitoja. Syksyllä nähdään kaikkien aikojen palkkaneuvottelut äiti: julkisen puolen liitot saavat automaattisesti omiin sopimuksiinsa lisää sen mukaan, millainen palkkaratkaisu on teollisuudessa saatu aikaiseksi. Lisäksi hoitajien palkka-asia on edelleen ratkaisematta.

Päättäjät ovat kiitettävällä tavalla hoitaneet Suomen turvallisuuspolitiikkaa.

Nato-hakemuksesta vallitsee laaja yhteiskunnallinen konsensus. Venäjän raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan sai monet arvioimaan uudelleen turvallisuuspoliittisia näkemyksiään – jopa muuttamaan luutuneita ajatuksiaan.

Sen sijaan inflaation hoitamisessa pysytään tiukasti omissa poteroissaan ilmeisesti katkeraan loppuun saakka.

Ehkä nyt voisi olla paikallaan valtiovallan, poliittisten päättäjien, hallituksen ja opposition, työmarkkinajärjestöjen, tutkijoiden ja yrityselämän yhteinen tapaaminen, uusi Korpilampi, jolla etsittiin konsensusta 1970-luvulla talouden suuntaviivoista. Ajat olivat silloin toiset, eikä uutta Korpilammen henkeä kannata enää tavoitella, mutta ei kai kokouksesta tai tapaamisesta haittaakaan olisi.

Ainakin se alleviivaisi tilanteen vakavuutta.

Presidentti Sauli Niinistö oli huolissaan Suomen taloudesta maanantaina Ylen A-Studion haastattelussa, varsinkin inflaatiosta ja korkojen noususta. Eikä ihme. Hintojen hallitsematon nousu on Suomelle sisäinen uhka samalla tavalla kuin Ukrainan sota on ulkoinen uhka.

Molempia pitää hoitaa – yhdessä.