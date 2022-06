Pääkirjoitus: Turkin Erdogan pelaa härskiä Nato-peliä Suomi ja Ruotsi pelinappuloinaan

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vältti Kultarannassa ärsyttämästä millään tavalla Turkin presidenttiä. Suomi ja Ruotsi eivät yksin pysty aukaisemaan Turkin tekemää Nato-umpisolmua.

Kultaranta-keskusteluissa kävi hyvin ilmi, millaiseen umpisolmuun Turkki on Nato-asian saanut. Maata ymmärrettiin kovasti, mutta toisaalta ilma oli sakeanaan toiveikkuutta prosessin etenemisestä. Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergiltä odotettiin kiihkeästi näkemystä ja vastausta siihen, miksi Turkki jarruttaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä, ja mitä Nato asialle aikoo tehdä.

Stoltenberg teki hyvin selväksi, että Nato ymmärtää Turkkia. Hän sanoi, että Turkin legitiimit huolet pitää ottaa huomioon. Jos joku oli odottanut, että Turkki pannaan pikaisesti kuriin, sen odotuksen saa nyt haudata. Stoltenberg ymmärsi Turkkia niin paljon, että lähinnä mieleen nousee sana mielistely. Koska Naton pääsihteeri ei varmasti sano julkisuuteen mitään vahingossa, kyse on siitä, että Turkin itsevaltaista presidenttiä Recep Tayyip Erdogania ei haluta pienimmässäkään määrin ärsyttää.

Erdogan on toistanut moneen otteeseen, että Suomi ja Ruotsi suojelevat terroristeja. Varsinkin Ruotsissa on suuri kurdivähemmistö, ja Turkki on vuosikymmeniä sotinut PKK-kurdijärjestön kanssa. Kiistalla on pitkälle historiaan ulottuvat juuret.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi sunnuntaina yhdessä Stoltenbergin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa ihmettelevänsä, miten Suomi eroaa Turkin mielestä vanhoista Nato-maista. Hänen mukaansa niiden politiikka Turkin suhteen on ollut sama kuin Suomenkin.

Niinistö toisti myös jo useampaan kertaan sanomansa: pitkin kevättä Turkki viestitti niin Suomelle, Ruotsille kuin Natollekin, ettei jäsenyydessä ole mitään ongelmaa. Maanantaina Niinistö sanoi, että Suomi on tehnyt kaiken voitavansa Turkin kanssa.

Tuntuu siltä, että Turkin vaatimusten perimmäistä syytä ei maan ulkopuolella ymmärrä tällä hetkellä juuri kukaan. Lähes varmaa on, että Suomi ja Ruotsi eivät pysty solmua Turkin kanssa yksin avaamaan, vaan maat ovat pelinappuloita pelissä, jossa Turkki haluaa myönnytyksiä Natolta ja Yhdysvaltain presidentiltä Joe Bidenilta. Osa Erdoganin pelistä liittyy Turkin sisäpolitiikkaan.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak esitti sunnuntaina illalla mielenkiintoisen näkemyksen. Hän kirjoitti sosiaalisen median palvelu Twitterissä, että on ”potentiaalisesti katastrofaalinen ilmoitus, että Suomi menee Natoon vain käsi kädessä Ruotsin kanssa.”

Tästä näkemyksestä käydään lähipäivinä varmasti vilkasta keskustelua. Kukaan ei tiedä, olisiko Nato-ovi auki vain yksin tulevalle Suomelle. Eikä sitäkään, millaisia vaikutuksia asialla olisi Pohjoismaiden suhteisiin pidemmällä aikavälillä. Koko kevään Suomen valtiojohto ilmoitti hyvin painokkaasti, että paras vaihtoehto olisi hakeutua Natoon yhdessä Ruotsin kanssa. Näin myös tehtiin.

Kun tilanne on täysin auki, erittäin hyvän etenemistavan esitti presidentti Niinistö sunnuntaina. Hänen mukaansa Turkin kanssa on toimittava rauhallisesti, mutta päättäväisesti.