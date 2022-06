Pääkirjoitus: Puoluejohtajilta vaaditaan nyt malttia – kaikki haluavat lisää rahaa

Viikonlopun puoluekokousten suma on ohi ja nyt aletaan valmistautua vaaleihin. Poliitikkojen vastuu on tällä kertaa tavallistakin suurempi.

Viikonlopun aikana pidetyissä puoluekokouksissa niin keskustan, kokoomuksen kuin vasemmistoliiton puheenjohtajat valittiin jatkokaudelle. Annnika Saarikko (kesk), Petteri Orpo (kok) ja Li Andersson (vas) suuntaavat katseensa ja osittain jo puheensakin ensi keväänä koittaviin eduskuntavaaleihin.

Edessä oleva vajaa vuosi ei ole helppo. Kun koronan pahin vaihe vaikuttaa olevan takanapäin ja Venäjän hyökkäys Ukrainassa vain jatkuu, varsinainen politiikka on palannut politiikkaan. Nyt äänestäjät pitää vakuuttaa aikana, jolloin hinnat ovat reippaassa nousussa. Energian ja ruoan hintojen kallistuminen osuu ihmisten arjen ytimeen. Vaikka inflaatio on jokaiselle hieman erilainen sen mukaan, miten liikkuu, millä asuntonsa lämmittää ja millainen on ruokakori, jokainen tuntee kallistumisen arjessaan.

Lue myös: Kommentti: Petteri Orpolle etsitään jo hallituskumppaneita – keskusta pitäisi panna ensin lihotuskuurille

Lue myös: Näin vasemmistoliitto linjasi Natosta – Andersson vaatii työeläkkeisiin indeksitarkistusta

Lue myös: Keskustan puoluekokous huipentui juhlaan, Saarikko varoitti tunnekuohuihin vajoamisesta

Lue myös: Inflaatiokierre on vielä katkaistavissa, mutta pandemiaa edeltävään aikaan ei ole paluuta – ”Kyllä me tänä vuonna köyhdymme”

Lue myös: Euroopan keskuspankki aikoo aloittaa koronnostot heinä­kuussa

Samalla keskuspankit ovat aloittamassa koronnostot, joten myös lainakulut ovat kasvussa – niin kotitalouksilla kuin valtiolla.

Helsingin Sanomat (12.6.) kysyi edellä mainituilta kolmelta puheenjohtajalta, millaisilla keinoilla he olisivat valmiit helpottamaan kansalaisten kohonneita kustannuksia. Esiin nousi monia vaihtoehtoja, jotka ymmärrettävästi eroavat varsin paljon toisistaan.

Ehkä keskeisin viesti on silti se, että valtio ei voi tulla vastaan kaikessa. Osa kohonneista kustannuksista jää ihmisten itsensä maksettaviksi, mikä tarkoittaa sitä, että suomalaisten ostovoima heikkenee.

Viime aikojen kovin kohu on saatu aikaan bensiinin hinnasta. Varsinkin sosiaalisessa mediassa moni huutaa kovaan ääneen, että valtion pitää kompensoida hintojen nousua veroalella. Ekonomistit ovat täysin toista mieltä. He antoivat lähes täystyrmäyksen polttoaineveron alentamiselle, 86 prosenttia heistä ei alentaisi bensaveroa.

Lue myös: Ahdinko bensapumpuilla kasvaa – taloustieteilijöiltä täystyrmäys esitetylle alennukselle

Vaalivuonna poliitikot saavat olla tarkkana. Kova huuto ei läheskään aina tarkoita, että valtaosa ihmisistä olisi äänekkäimpien kanssa samaa mieltä.

Oman problematiikkansa muodostaa työmarkkinatilanne. Kunta-alalle saatiin tällä viikolla noin 300 000 palkansaajaa koskeva sopimus, mutta hoitoalan järjestöt Tehy ja Super jäivät sen ulkopuolella. Syksyllä alkavat yksityisen puolen neuvottelut. Nyt tilanne näyttää sellaiselta, että kaikki haluavat palkankorotukset, jos näyttää siltä, että muutkin ovat saamassa. Näillä inflaatioluvuilla siitä seuraa aikamoisia ongelmia.

Lue myös: EK tyrmistyi kunta-alan sopimuksesta: ”Todella turmiollinen”

Lue myös: Jatkossa kaikkien pitää saada enemmän palkkaa kuin muut – iki­liikkuja on nyt keksitty, mutta se voi olla tuhoisa värkki Suomen kansan­taloudelle

Kun aikaa eduskuntavaaleihin on vajaa vuosi, pitää toivoa, että poliitikot pitävät pään kylmänä. Kaikkeen ei ole rahaa, vaikka huuto olisi millainen. Inflaatiokaan ei osu kaikkiin samalla tavalla.

Maailmankirjat ovat nyt niin monella tapaa sekaisin, että poliitikoilla on yhteisen asioiden päättämisessä normaaliakin suurempia vastuu. Vaalien alla on suuri houkutus luvata äänestäjille monenlaisia asioita, mutta nyt jos koskaan on katsottava kokonaisuutta.