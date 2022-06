Pääkirjoitus: Kesätyöläiset tulevat työpaikoille, joissa vihdoin on väkeä paikalla – otetaan heidät hyvin vastaan

Kahden poikkeuksellisen vuoden jälkeen kesätyöläiset pääsevät nyt näkemään, miten työyhteisöt toimivat silloin, kun tilanne on lähellä vanhaa normaalia.

Kesäkuuta on takana reilu viikko ja se tarkoittaa, että suunnilleen tuon aikaa työpaikoilla on nyt ollut kesätyöntekijöitä. Kahden hyvin poikkeuksellisen kesän jälkeen kesäväkeä on otettu nyt suunnilleen yhtä paljon kuin kesällä 2019.

Vakituiselle väelle kesäihmisten tulo tarkoittaa usein iloa – työyhteisö muuttuu rennommaksi, tulijat esittävät kysymyksiä ihan uusista näkökulmista, ja ennen kaikkea kesätyöntekijät ovat merkki siitä, että lomat ovat lähellä.

Tämän kesän poikkeus on, että nyt ollaan matkalla kohti normaalimpaa aikaa. Kahtena taakse jääneenä kesänä kesätyöläiset ovat saapuneet työpaikoille, joista valtaosa vakiväestä puuttuu. He ovat aloittaneet työkokemuksen hankkimisen aikana, joka on ollut täysin poikkeuksellinen. Pahimmillaan työhön on perehdytetty etäyhteyksien kautta, eivätkä kaikki kesätyöläiset ole tavanneet edes toisiaan koko kesänä.

Esimerkiksi palvelualalla lähitöissä olleet kesätyöläiset taas pääsevät näkemään, miten erilaista työ mahdollisesti on, kun ihmiset taas liikkuvat normaalisti.

Yhteisöllisyys on yksi kesätyön ja koko työyhteisön merkittäviä puolia. Samalla saa tuntuman siitä, miten työpaikat toimivat ja parhaimmillaan pääsee näkemään erilaisia työyhteisöjä. Siinä oppia myös itsestään ja siitä, millainen yhteisö tuntuu sopivalta. Jos on pidemmällä opinnoissaan pääsee myös testaamaan, miten opinnot valmistavat työelämään.

Yksi koronavuosien suurista haasteita liittyy juuri tähän. Osa etänä opiskelleista suree sitä, että lähiopetuksen puuttuminen ja mahdollisten harjoittelujen peruuntuminen koronan vuoksi on aiheuttanut heille osaamiseen suuria aukkoja. He sanovat pelkäävänsä, että työpaikalle tulo paljastaa osaamattomuuden.

Pelkoja ei pidä vähätellä, mutta niille ei pidä antaa liian suurta sijaa. Kesätöiden tarkoitus on myös, että niissä opitaan. Jos opinnot ovat kovin alussa, ei työnantaja oleta, että kaikki taidot ovat hallussa. Hyvä työnantaja osaa suhteuttaa työtehtävät osaamisen mukaan. Ja lopulta ihan kaikki oppivat töissä uutta: hekin, joilla korona ei ole vaikuttanut aikanaan opintoihin.

Toivottavasti kesätyöntekijät otetaan työyhteisöissä avuliaasti vastaan. Heitä neuvotaan ja opastetaan kun tarvetta on. He saapuvat nyt työyhteisöihin, jotka itsekin saattavat vielä hakea tasapainoa lähi- ja etätyön suhteen.

Itse kunkin on syytä miettiä, millaisen työkaverin minusta saa. Tuntuuko nuoresta, että työelämään tulo on mukavaa? Että häntä arvostetaan yhteisön jäsenenä?

Koska pidemmän päälle me tarvitsemme ihan kaikki kynnelle kykenevät töihin. Ja toivottavasti tekemään mahdollisimman pitkiä työuria. Ei pilata työelämää nuorilta heti alkuun huonoilla kokemuksilla.