Pääkirjoitus: Venäjälle asetetut pakotteet merkitsevät suomalaisille taloudellisia uhrauksia – mutta vaihtoehtoja ei juuri ole

Kompromissin hakeminen EU:n kuudennesta pakotepaketista kesti liian kauan; riitely öljyn tuontikiellosta ei auttanut ketään muita kuin Putinia.

Euroopan unionin ylimääräinen huippukokous pääsi Brysselissä sopimukseen uusista pakotetoimista Venäjää vastaan.

Kuudes pakotepaketti leikkaa vuoden loppuun mennessä noin 90 prosenttia venäläisen öljyn tuonnista EU-alueelle. Lisäksi muun muassa suuri Sberbank-liikepankki suljetaan Swift-maksujärjestelmästä.

Sopu kuudennesta pakotepaketista on kompromissi. Unkarin pääministerin Viktor Orbánin vaatimuksesta tuontikielto koskee öljyn ja öljytuotteiden merikuljetuksia mutta ei putkitoimituksia. Näin Unkari voi vielä toistaiseksi jatkaa halvan venäläisöljyn tuontia 1970-luvulla rakennetun Druzhba-putkiyhteyden (suom. ystävyys) kautta. Lisäksi Unkari sai lupauksen huoltovarmuudesta, mikäli putkiöljyn toimituksiin tulee ongelmia.

Vääntö kuudennesta pakotepaketista kesti kuukauden. Se ei mairittele unionia. Vladimir Putinin ystävänä tunnettu Orbán loi vaikutelman eripuraisesta ja riitaisasta EU:sta juuri silloin, kun yhtenäisyyttä tarvittaisiin eniten. Taistelut Donbasin kohtalosta ovat ratkaisuvaiheessa, ja Ukrainan viljanviennin tyrehtyminen merisaarron vuoksi uhkaa maailman elintarviketurvallisuutta. EU:n olisi pitänyt iskeä Venäjän energiateollisuutta vastaan voimakkaasti, yhtenäisesti ja päättäväisesti jo kauan sitten.

Videoyhteyden välityksellä huippukokouksessa esiintynyt Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaati EU-johtajia kovin sanoin lopettamaan unionin sisäiset riidat, jotka eivät auta ketään muita kuin Putinia. Toivottavasti viesti meni nyt lopultakin perille.

Pakotteet ovat epäsymmetristä, taloudellista sodankäyntiä Venäjää vastaan. Niiden asettaminen vaatii EU-mailta uhrauksia – myös meiltä suomalaisilta. Energian hinnat jatkavat nousuaan, ja inflaatio kiihtyy. Suomalaisten reaaliansiot ovat jo kääntyneet laskuun.

Sota Ukrainassa ei kuitenkaan ole loppumassa. Taistelut kestävät todennäköisesti vielä kuukausia, jopa vuosia. Pakotetoimet jatkuvat myös, eikä niille ei juuri ole vaihtoehtoja. Länsiyhteisö ei voi ryhtyä suoriin sotatoimiin Ukrainan puolesta, sillä se laajentaisi sodan koko Euroopan alueelle.

EU-maiden kansalaiset joutuvat kärsimään vielä pitkään kalliista energiasta ja mahdollisen talouden taantuman vaikutuksista. Se vaikeuttaa kaikkien elämää, varsinkin jos toimeentulo on tiukassa tai arjen sujuminen riippuu yksityisauton käytöstä. Suomelle kysymys on kuitenkin ”vain” rahasta. Ukrainalle kysymys on valtavasta inhimillisestä katastrofista, satojen miljardien eurojen menetyksistä sekä asutuskeskusten ja infrastruktuurin pommittamisesta murusiksi. Jos meidän taloudelliset uhrauksemme auttavat hillitsemään Venäjän julmaa hyökkäyssotaa ja jopa muuttavat ajan kuluessa Putinin politiikkaa, ovat ne vaivan arvoisia.