Pääkirjoitus: Putin toistaa Stalinin julmuuksia nälänhädän aiheuttajana – uusi holodomor uhkaa Ukrainan lisäksi koko maailmaa

Vladimir Putinin harjoittaman nälkäkiristyksen ei saa antaa onnistua.

Vladimir Putin näyttää olevan valmis aiheuttamaan kuolemaa myös muualla kuin Ukrainassa maailmanlaajuisen nälkäkiristyksen kautta. Kuva on Bukarestissa järjestetystä protestista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei käy sotaa pelkästään Ukrainaa vastaan, vaan hänen tekonsa uhkaavat jo miljoonien ihmisten henkeä ja terveyttä Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa.

Putin on ottanut käyttöön ruoka-aseen.

Ongelman ydin tiivistyy Ukrainan muheville pelloille, joille on kylvetty nyt venäläisiä miinoja viljan sijaan.

Venäjä on pommittanut Ukrainan viljasiiloja ja ryöstänyt viljaa sekä maatalouskoneita itselleen. Mustanmeren satamien käytön Venäjä on estänyt niin, että Ukraina ei pysty viemään maataloustuotteitaan maailmalle.

Jos Putin ei olisi hyökännyt Ukrainaan, maa olisi ollut tänä vuonna maailman viidenneksi suurin vehnän viejä, neljänneksi suurin maissin viejä ja suurin auringonkukkaöljyn viejä.

Putinin uhkapelin tarkoituksena on luoda keinotekoinen nälänhätä maailmalle, jotta lännen olisi pakko luopua Venäjän vastaisista pakotteistaan. Mikäli Putin onnistuisi tavoitteissaan, Eurooppa saattaisi joutua jo ensi syksyn ja talven aikana nälkäpakolaisaallon kohteeksi.

Putinin sota vaikuttaa myös niin, että energian hinnan lisäksi kallistuvat ruokatarvikkeet. Suomalaisiin maanviljelijöihin sota iskee nostamalla lannoitteiden hinnat pilviin.

Kuvioon kuuluu, että Putin luo ensin itse ongelman ja tarjoutuu sitten näennäisen jalomielisesti ratkaisemaan sitä.

Putin on puhunut viime päivien aikana puhelimessa muun muassa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin ja Italian pääministerin Mario Draghin kanssa. Kaikille heille Putin on ilmoittanut, että Venäjä on ”valmis auttamaan” Ukrainan viljanviennin helpottamiseksi, mikäli länsi purkaa Venäjän vastaisia pakotteitaan.

Putin on harhauttanut myös väittämällä, että ruokakriisin syyt olisivat lännen Venäjä-pakotteissa. Ruokahuolto ja maatalous on kuitenkin jätetty laajalti Yhdysvaltain ja Euroopan unionin Venäjän vastaisten pakotteiden ulkopuolelle. Valko-Venäjän osalta pakotteet kohdistuvat tosin lannoitevientiin.

” Kun neuvostojohtaja Josif Stalin halusi laittaa ukrainalaiset kuriin, hän aiheutti keinotekoisen nälän vuosina 1932-33.

Lähiviikot näyttävät, onnistuuko Putin hajottamaan lännen rivit ja ryhdytäänkö hänelle tekemään myönnytyksiä. Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on esitetty jo, että lännen pitäisi turvata Ukrainan viljanvienti Mustallamerellä sotilaallisin keinoin.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri on yksi tiukan linjan kannattajista.

– Ainoa oikea ratkaisu on lähettää USA:n 6. laivasto vahvennettuna liittolaisten yksiköillä saattamaan viljalaivat ja samalla pidättämään ne venäläiset laivat, jotka kuljettavat varastettua ukrainalaista viljaa, Toveri twittasi lauantaina.

Nälän ottaminen aseeksi ei ole Moskovalta uusi temppu.

Kun neuvostojohtaja Josif Stalin halusi laittaa ukrainalaiset kuriin, hän aiheutti keinotekoisen nälän 1932-33. Holodomoriksi kutsutussa nälänhädässä kuoli miljoonia ukrainalaisia.

Jos länsi antaa Putinin kiristyksen onnistua nyt, Venäjän aiheuttama uusi holodomor iskee Ukrainan lisäksi arvaamattomin seurauksin koko maailmaa vastaan. Putinin ei saa antaa onnistua.