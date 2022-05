Pääkirjoitus: Ahdistuneisuus on kovassa kasvussa – syihin päästävä pian kiinni

On helposti nähtävissä, mitkä asiat vaikuttavat ilmiselvästi ahdistuneisuuden kasvuun – koronavuodet ja sota Ukrainassa. Mutta ne eivät selitä kaikkea.

Reilut kaksi vuotta koronaa ja Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ovat laittaneet monen mielen koville. Sitä ei tarvitse häpeillä, sillä paljon huolestuttavampaa olisi, jos Ukrainasta kantautuvat tiedot venäläisjoukkojen tekemistä kammottavista sotarikoksista eivät tuntuisi missään.

Ilmiön taustalla on muutakin. Mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot yleistyvät viime vuonna. Kelan tutkimusblogi näyttää, että sairauspäivärahaa myönnettiin paljon aiempaa enemmän etenkin ahdistuneisuuden vuoksi.

16–34-vuotiailla naisilla masennuksen perusteella maksettujen päivärahapäivien määrä henkilöä kohti on vuosina 2005–2021 noin kaksinkertaistunut. Ahdistuneisuushäiriöiden perusteella maksettujen päivien määrä on lähes viisinkertaistunut. Myös muissa ikäryhmissä ahdistuneisuushäiriöiden kasvu on selvää, mutta loivempaa.

Syitä voi etsiä monesta suuntaa. Korona vaikutti rajusti sosiaalisiin kontakteihin, ja osassa maata koulut menivät kiinni. Sosiaalisuus on tärkeää kaikille, mutta erityisen tärkeää se on nuorille ja nuorille aikuisille.

Työelämässä muutos oli raju. Etätöissä arjen rutiinit piti rakentaa uudelleen ja työyhteisöjen oli keksittävä, miten asiat saadaan sujumaan. Lähitöissä moni pelkäsi konkreettisesti henkensä puolesta.

Asiaan voi löytää myös valoisia puolia. Mielenterveyden häiriöihin liittyvä häpeä on väistymässä. Nuoret uskaltavat puhua asiasta ja hakea apua. Harvinaisia mielenterveyden häiriöt eivät ole. Joka neljäs aikuinen kärsii mielenterveyden häiriöistä joka vuosi, kertoi Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka Taloussanomille (23.5.)

Osaselityksensä on työelämän kuormituksessa. Lisäksi aikuisten olisi syytä kiinnittää huomiota tapaan, jolla puhumme töistä. Onko puheemme nyt liian ongelmakeskeistä? Tämän puolesta puhuu Talous ja nuoret Tatin teettämä tutkimus, jonka mukaan kolmannes kyselyyn vastanneista nuorista pelkää työelämän olevan liian raskasta. Luvussa on 13 prosenttiyksikön nousu verrattuna toissa vuonna tehtyyn edelliseen tutkimukseen.

Yksittäisen ihmisen ja hänen läheistensä kannalta avun saaminen mielenterveyden ongelmiin on tärkeää. Yhteiskunnan kannalta se aivan yhtä merkityksellistä. OECD on arvioinut, että mielenterveyden häiriöiden kustannukset Suomessa ovat noin 11 miljardia euroa vuodessa. Mielenterveyssyiden takia menetetään arviolta 17 miljoonaa työpäivää vuodessa.

Siksi asiaan liittyvät syyt on selvitettävä ja niitä on alettava ratkoa hyvin pian.