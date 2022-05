Pääkirjoitus: Putinin innokkaat Suomi-apurit – näin Venäjä hyödyntää nyt suomalaisia propagandisteja

Venäjän median koko Suomea käsittelevä infotila on täyttymässä suomalaisilla tekoasiantuntijoilla, jotka ovat halukkaita tukemaan Vladimir Putinin politiikkaa, Arja Paananen kirjoittaa.

Satuitteko muuten huomaamaan, että suomalaiset suuttuivat oikein joukolla, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö perusteli Suomen Nato-hakemusta Venäjän omilla teoilla? Siis se hetki, kun Niinistö lausui kuuluisat sanansa: ”Te aiheutitte tämän, katsokaa peiliin.”

Ei ihme, jos ette huomanneet – sillä niinhän Suomessa ei tosiasiassa tapahtunut.

Suuttumuksen sijaan Niinistö keräsi laajasti kehuja siitä, kuinka hän tiivisti suomalaisten nopeasti muuttuneen Nato-kannan syyt yhteen lauseeseen.

Venäjän mediassa ilmestyi kuitenkin uutisia, joiden mukaan suomalaiset pöyristyivät Niinistön peili-kommentista. Esimerkiksi valtiollisen Ria Novosti -uutistoimiston artikkeliin oli otettu lainauksia neljältä väitetyltä suomalaiselta Twitter-kommentoijalta ilman, että juttuun oli liitetty linkkejä alkuperäisiin kirjoituksiin.

Viesteissä Niinistöä arvostellaan muun muassa siitä, että syytös on liian rankka Venäjää kohtaan. Kun viestit kääntää suomeksi ja yrittää etsiä niitä Twitteristä, tehtävä osoittautuu haasteelliseksi. Liekö niitä koskaan ollutkaan vai oliko julkaisija joku kuvaton nollan seuraajan bottitili?

Edellä kuvattu episodi on pieni esimerkki siitä, miltä Suomea koskeva uutisointi näyttää nyt Venäjän mediassa. Totuuden kanssa sillä on hyvin vähän tekemistä.

Venäläisten mahdollisuus saada oikeaa tietoa supistui tällä viikolla entisestään, kun Venäjä esti pääsyn myös Helsingin Sanomien verkkosivuille. Ilta-Sanomien sivut blokattiin Venäjällä ensimmäisenä suomalaismediana jo Ukrainan uuden sodan alkuvaiheessa.

Syyksi estoille on kerrottu HS:n ja IS:n julkaisemat venäjänkieliset artikkelit. VPN-yhteydellä molempien lehtien sivuille pääsee vielä, mutta läheskään kaikki venäläiset eivät uskalla tai viitsi ottaa palvelua käyttöön.

” Suomalaispropagandisteilla näyttää olevan yksi pääviesti: Suomea viedään vastoin kansan tahtoa Natoon.

Venäjän mediassa on noussut Ukrainan sodan aikana esiin myös useita innokkaita suomalaisia ”asiantuntijoita” ja ”toimittajia”. Yhteistä heille on, että he ovat suurelle suomalaiselle yleisölle joko täysin tuntemattomia tai heidät tiedetään jo entuudestaan Vladimir Putinin politiikan ihailijoiksi.

Näitä ”arvostettuja suomalaisia yhteiskunnallisia vaikuttajia” Venäjän media haastattelee nyt mielellään. Suomalaispropagandisteilla näyttää olevan yksi pääviesti: Suomea viedään vastoin kansan tahtoa Natoon.

Propagandistit toistavat myös väitteitä, joiden mukaan Suomen media pelottelee perusteettomasti Venäjän uhalla, suomalaisilta on viety kokonaan sananvapaus ja Natoa koskevat mielipidetiedustelut ovat vääristeltyjä. Näin Yhdysvallat pääsee väitetysti vetämään Suomen mukaan omiin ”hyökkäysvalmisteluihinsa” Venäjää vastaan.

Monet venäläiset ovat tottuneet luottamaan suomalaisten sanoihin ja tekoihin – ja juuri siksi suomalaiset propagandistit ovat nyt erityisen kysyttyjä Venäjällä luomaan uskottavuuden illuusiota.

Mainittakoon heistä tässä nimeltä vain vanha tuttu Johan Bäckman, jonka mielikuvitus näyttää olevan ehtymätön. Bäckmanin sanomiset eivät sinänsä ansaitse julkisuutta, mutta kerrottakoon esimerkinomaisesti hänen tuorein Venäjällä uutisoitu ”teoriansa”, jonka mukaan Britannia saattaisi pudottaa tarkoituksella alas suomalaisen tai ruotsalaisen matkustajakoneen ja miehittää sen jälkeen Ahvenanmaan.

On ymmärrettävää, että kukaan Suomen johtava poliitikko, tutkija tai diplomaatti ei ole erityisen halukas antamaan haastatteluja Venäjän medialle. Siinä joutuu aina joka tapauksessa jollain tavalla hyväksikäytetyksi tai vääristellyksi.

Tämä johtaa kuitenkin toiseen ongelmaan. Venäjän median koko Suomea käsittelevä infotila jää nyt erilaisten suomalaisten tekoasiantuntijoiden vapaaksi temmellyskentäksi.