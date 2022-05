Pääkirjoitus: ”Ihan kaikki kallistuu nyt” – hintojen nousu osuu ihmisiin monta kautta, eikä helpotusta ole näkyvissä

Ruoka kallistuu nyt kovaa vauhtia ja uuden ennusteen mukaan hinnannousu vain kiihtyy. Lämmityksen hintaa moni kauhisteli jo viime talvena, eikä kukaan voi luvata, että ensi talvi olisi helpompi. Hintojen nousu osuu eri ihmisiin eri tavalla, ja se olisi hyvä ymmärtää.

Moni puhuu nyt siitä, miten ihan kaikki kallistuu. Perään seuraa ihmettelyä, kuinka ihmisten rahat riittävät. Se on aiheellinen huoli, sillä hinnat nousevat nyt paljon nopeammin kuin mihin olemme viime vuosina tottuneet.

Selittäviä syitä on monia, ja hyvin moni niistä kytkeytyy Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Maailmantaloudessa vaikutukset liikkuvat nopeasti yli rajojen, ja eteen tulee yhä tilanteita, joita ei ole osattu ennakoida. Lisäksi EU:n Venäjään kohdistamat pakotteet ja Venäjän vastapakotteet muuttavat asioita jatkuvasti.

Yksi ihmisiin hyvin konkreettisesti vaikuttava asia on ruuan hintojen nousu. Ruuan hinta nousi huhtikuussa kuusi prosenttia verrattuna vuodentakaiseen, mutta hinnoissa on valtavaa hajontaa. Esimerkiksi suomalaisille kovin tärkeä kahvi kallistui 44 prosenttia.

Tämä on vasta alkua. Useampi ennuste näyttää, että elintarvikkeiden hintojen nousu kiihtyy loppukesällä ja alkusyksystä. Luonnonvarakeskus ennusti tiistaina, että ruoan hinta nousee tänä vuonna kymmenen prosenttia.

Suomalaisia ei juuri lohduta, että tähän mennessä ruoan hinta on noussut EU-alueella keskimäärin vielä Suomeakin nopeammin.

Pari viikkoa sitten minuun otti yhteyttä lukija. Hän toivoi hintavertailuja, koska ”kauppiaat vaikuttavat menettäneen järkensä”.

Eivät he ole. Elintarvikeketjun ongelmat ovat olleet tiedossa pitkään. Ensin hintojen nousu iski alkutuottajiin, seuraavaksi elintarviketeollisuuteen ja nyt vaikutukset alkavat näkyä kaupassa.

Jälleen taustalla on monta syytä, joista useat kytkeytyvät Venäjän ja Ukrainan tilanteeseen. Esimerkiksi lannoitteiden hinnat ovat nousseet rajusti. Lisäksi polttoaineiden ja energian kallistuminen iskee koko ketjuun – ja tämäkin on vielä hyvin yksinkertaistettu kuvaus tilanteesta.

Oma vyyhtensä on energia. Sähkön ja maakaasun tuonti Venäjältä Suomeen on jo loppunut, ja moni maa yrittää nyt irtautua Venäjältä tuotavasta energiasta.

Viime talvena sähkön hintaa nosti maakaasun voimakas kallistuminen Venäjän toimien seurauksena Keski-Euroopassa. Ensi talven tilanne voi olla vielä huonompi: energia on erittäin tehokas poliittinen ase.

Kun jo viime talvena ihmiset kauhistelivat lämmityslaskujaan, kukaan ei voi luvata, että tilanne olisi ensi talvena yhtään parempi. Itse kehottaisin jo laittamaan jotain sukanvarteen tulevia sähkölaskuja varten.

Ja sitten ovat vielä polttoaineet, joiden hinnat jäivät korkealle. Ne tekevät monen kotitalouden kukkaroon ison loven, vaikka ajot olisi vähennetty minimiin. Suomi on suuri maa, ja monessa paikassa auto on välttämätön. Osa ihmisistä miettii jo, onko työnteko kannattavaa, jos työmatkan polttoainekulut vievät tuloihin nähden kohtuuttomasti rahaa.

Minulla ei ole tarjota neuvoa, miten syntyneessä tilanteessa pitäisi toimia. Säästäminen olisi ilmiselvä vaihtoehto, mutta kaikille se ei ole mahdollista. Esimerkiksi osa eläkeläisistä, opiskelijoista ja työttömistä elää jo valmiiksi tilanteessa, jossa rahat kuluvat arjen perustarpeisiin. Heidän tilanteensa on erityisen hankala.

Huomionarvoista on sekin, että hintojen kohoaminen iskee eri tavalla eri ihmisiin. Julkista liikennettä käyttävä ja vuokralla asuva on toistaiseksi päässyt helpommalla kuin autoa arjessa tarvitseva ja sähkö- tai öljylämmitteisessä omakotitalossa asuva.

Nykyisessä maailmantilanteessa asiat voivat silti kääntyä hyvin nopeasti.

Onneksi kesä on lähellä – lämmityskuluissa on nyt varsin helppo säästää. Ruokakaupassa moni on jo muuttanut ostotottumuksiaan. Hyvää säästöä on se, että yrittää käyttää kaiken, minkä ostaa.