Pääkirjoitus: Putinin Venäjän energiakosto iskee kipeästi – ja tuo Ukrainan sodan ruokapöytääsi

Venäjä vastaa lännen talouspakotteisiin energiakostolla, joka iskee jo Suomenkin talouteen. Seuraukset tuntuvat suomalaistenkin arjessa.

Venäjän Ukrainassa aloittaman aseellisen hyökkäyssodan lisäksi meneillään on toinenkin sota. Se on länsimaiden ja Venäjän välinen taloussota.

Suomi on yksi tämän taloussodan osapuolista, sillä Suomi ottaa aktiivisesti osaa EU:n asettamiin Venäjän vastaisiin talouspakotteisiin.

Nyt taloussota näyttää kovenevan ja Suomenkin osallisuus taloussodassa syventyvän tavalla, joka voi osoittautua varsin vaikeaksi ja kalliiksi.

Kyse on energiasta – ja energia-aseesta – sekä siitä, kuka iskee ensin.

EU on jo pitkään kuuluttanut kaiken maailman – myös Venäjän – tietoon tavoitteensa irtautua venäläisestä energiasta ensi tilassa.

EU:n komissio esitteli keskiviikkona toimia energiahuollon Venäjä-riippuvuuden nopeutetuksi katkaisemiseksi. Samalla se tuli muistuttaneeksi, että irtautuminen Venäjän maakaasusta on vaikeata ja vie vuosia – ja että irtautuminen Venäjän öljystä on vielä vaikeampaa.

EU-maiden energiahuollon erittäin suuri Venäjä-riippuvuus onkin Venäjän vastaisessa taloussodassa EU-maiden ilmiselvä heikkous.

Venäjä voi käyttää tätä heikkoutta hyväkseen kääntämällä EU:n vasta havitteleman energia-aseen EU-maita itseään vastaan.

EU-mailta kuluu venäläisenergian tuontisulkuun vuosia, mutta Venäjällä on keinot ja ehkä kykyäkin ottaa aloite omiin käsin ja toteuttaa energian vientisulku paljon nopeammin.

Energiakostosta näkyy enteitä useissa EU-maissa, Suomi mukaan luettuna.

Venäjä on jo katkaissut sähkötoimitukset Suomeen. Seuraavaksi uhkaavat sulkeutua maakaasuhanat, mahdollisesti tämän viikon loppuun mennessä. Puolan ja Bulgarian kaasuhanat menivät jo aiemmin kiinni.

Vaikka itäsähkön osuus kaikesta Suomessa käytettävästä sähköstä on ollut verraten pieni, on tuontikatko silti osaltaan nostanut sähkön hintaa.

Sähköä on riittänyt, mutta se on ollut paljon kalliimpaa kuin aiemmin. Tämä iskee loven teollisuuden ja muiden sähkön suurkuluttajien, mutta myös kansalaisten, talouteen.

Venäjän kaasukatko iskisi harvoihin yrityksiin mutta sitäkin kipeämmin, sillä tuontikatkon jälkeen kaasua ei ehkä olisi millään hinnalla tarjolla sen vertaa kuin on tarpeita.

Kaasun osuus Suomen koko energiapaletissa on pieni, mutta se on osassa teollisuutta keskeisen tärkeä polttoaine. Esimerkiksi suuri osa maan leipomoista paistaa leipänsä kaasu-uuneissa, joiden sovittaminen muihin lämmön lähteisiin on hidasta ja kallista.

Kun leipä kallistuu tai siitä tulee pulaa, on taloussota – ja Venäjän energiakosto – ulottunut suomalaisiinkin ruokapöytiin.