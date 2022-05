Pääkirjoitus: Putinin pehmeä reaktio voi olla myös hämäystä – Suomea ja Ruotsia se hajottaa jopa tehokkaammin kuin ”natsiärhentely”

Kreml näyttää pelaavan Nato-reaktioillaan erikoista ”pehmeyspeliä”. Pahiksen rooliin on astunut Nato-maa Turkki, jonka toiminta herättää yhä enemmän kysymyksiä lehmänkaupoista Vladimir Putinin kanssa.

Näinkö helposti se Nato-hakemuksen jättäminen kävikin, kaikista Venäjä-uhkakuvista huolimatta?

Ei tullut tulikivenkatkuista uhkausryöppyä sotilasteknisistä vastatoimista Venäjän ulkoministeriltä Sergei Lavrovilta. Eikä kuulunut ”natsi- ja natovihaa” presidentti Vladimir Putinilta.

Putin antoi jopa hämmästyttävän tyyniä kommentteja. Presidentti Sauli Niinistölle hän korosti ensin puhelimessa, että ei teitä Suomessa olisi mikään uhannut, joten suotta te nyt sinne Natoon menette.

Tv-kameroille Putin tyynnytteli, että Venäjällä ei ole Suomen ja Ruotsin kanssa mitään ongelmia sinänsä, joten Nato-jäsenyys ei muodosta välitöntä uhkaa. Mahdollisia vastatoimia katsottaisiinkin vasta sitten, kun Venäjä näkee, leviääkö ”Naton sotilaallinen infrastruktuuri” Suomeen ja Ruotsiin.

” Meillä on sisään rakennettu halu uskoa Kremlin viestejä aina silloin, kun ne vaikuttavat järkeviltä, aivan kuin normaalin valtiojohdon normaalilta puheelta.

Venäjän johdon kommentit ehtivät herättää hetken jo helpotusta. Huojentumisen keskellä kannattaisi kuitenkin pysähtyä miettimään yhtä asiaa.

Mitä syytä meillä on uskoa, että järkyttävien valheiden ammattimaisiksi suoltajiksi paljastuneet Putin ja Lavrov puhuisivatkin tällä kertaa totta? Vai onko kyse siitä, että meillä on sisään rakennettu halu uskoa Kremlin viestejä aina silloin, kun ne vaikuttavat järkeviltä, aivan kuin normaalin valtiojohdon normaalilta puheelta?

Kremlissä tiedetään, että Suomeen ja Ruotsiin tehoaa erilainen strateginen propagandaviesti kuin esimerkiksi entisiin neuvostotasavaltoihin.

Jos Putin kohdistaisi meihin ärhentelyään, se vain vakuuttaisi meidät Nato-ratkaisun oikeellisuudesta. Kremlin pehmeä viesti hajottaa meitä sen sijaan jopa tehokkaammin kuin uhkailu.

Se saa jotkut kysymään esimerkiksi, kannattiko meidän sittenkään hakea turhan päiten Natoon. Se saattaa herpaannuttaa meitä myös varautumisessa Venäjän vastatoimiin.

Rennolla asenteellaan Putin pelaa aikaa myös sille, että Kreml ehtii miettiä meille jonkin uuden yllättävän ongelman ratkaistavaksi. Reagoimatta jättäminen ei yksinkertaisesti sopisi Venäjän loukatulle itsetunnolle.

Keskiviikkona ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova palasikin jo Venäjän tavanomaisempaan puhetapaan. Hän lupasi, että Venäjä vastaa Suomen Nato-jäsenyyteen tavalla, joka tulee olemaan ”sotilaallinen” ja ”yllätyksellinen”.

Täysin oma lukunsa on Nato-maa Turkin raivokas yritys jyrätä Suomen ja Ruotsin hakemuksen käsittely heti alkumetreillä. Putinin ja Recep Tayyip Erdoganin mahdollisia lehmänkauppoja on vaikea todistaa, mutta mahdotonta se ei ole. On kuin Venäjä olisi onnistunut ulkoistamaan Nato-sabotöörin roolin Turkille.

Onneksi meitä on tätä kaikkea miettimässä nyt kaksi valtiota, jotka löysivät toisensa aivan uudella tavalla hädän hetkellä. Ruotsin asia on aivan uudella lämmöllä myös meidän suomalaisten asia – ja päinvastoin.