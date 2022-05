Pääkirjoitus: Putinin raakalaismainen sotakone voidaan pysäyttää ja nujertaa jos halutaan – tässä Suomelle ja Ruotsille riittää hommaa

Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset vakauttavat turvallisuuspoliittista tilannetta Pohjolassa. Silti paras turvatakuu kaikille on Vladimir Putinin tappio Ukrainassa.

Suomen ja Ruotsin yhteinen Nato-juna kulkee asemalta toiselle ennakkokaavailujen mukaisesti. Tiistaina eduskunta antoi murskaluvuin (188 – 8) luvan jäsenyysneuvotteluiden aloittamiselle, ja presidentti Sauli Niinistö sinetöi asian valtiovierailullaan Ruotsissa.

Myös Ruotsi jättää oman hakemuksensa puolustusliittoon samaan aikaan. Molempien maiden hakemuskirjeet lähtevät Naton päämajaan Brysseliin keskiviikkona.

Niinistön ja Ruotsin kuninkaan Kaarle XVI Kustaan yhteisesiintyminen Tukholmassa sisälsi paljon symboliikkaa pohjoismaisesta tiiviistä yhteistyöstä, joka tiivistyy entisestään samanaikaisissa Nato-hakemuksissa. Vladimir Putinin raakalaismainen sota Ukrainassa lähensi naapureita entisestään.

Lue lisää: Kommentti: Natoon liittyminen on henkisesti iso askel puolueettomuuden myyttiä pitkään varjelleelle Ruotsille

Suomen kannalta Ruotsin nopea mukaantulo hakuprosessiin on erittäin hyvä asia.

Suomi muodostaa yhdessä Ruotsin kanssa Pohjolan linnoituksen, joka on jo itsessään ennaltaehkäisevä pelote Venäjälle ja Itämeren turvallisuuspoliittista ympäristöä vakauttava tekijä. Jos Ruotsi olisi jäänyt Nato-kelkasta pois, Suomen tilanne Venäjän rajanaapurina olisi ollut monimutkaisempi: strategisesti Suomi olisi joutunut tukeutumaan Baltian maihin.

Ruotsin ja Suomen yhteisjäsenyys siirtää puolustuksen painopistettä enemmän pohjoiseen.

” Venäjän tunteeton hirmuhallitsija pelaa sotapeliään juuri kuten ennakoitiin.

Yhteinen Nato-ratkaisu selventää Suomen ja Ruotsin turvallisuuspoliittisia linjauksia, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että Venäjä käy Ukrainassa veristä sotaa, jolle ei loppua näy. Putinin armeija on kokenut raskaita kalusto- ja miehistötappioita, ja se on joutunut paikoin vetäytymään Ukrainan itäosiin. Mariupolin rannikkokaupungin haltuunotto on voitto, mutta se ei ennakoi sodan lopputulosta.

Lue lisää: Venäjän sotaretki Ukrainassa on historiallisten epä­onnistumisten sarja – 6 seikkaa kuvastaa operaation katastrofaalisuutta

Vaikka Putinin sotamenestys on ollut kehnoa, Venäjän tunteeton hirmuhallitsija pelaa sotapeliään juuri kuten ennakoitiin.

Turkin Recep Tayyip Erdoganista Putin on löytynyt jälleen ystävän, joka uhoaa estävänsä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet. Erdoganille uhoaminen on sisäpolitiikkaa ja omien asioiden ajamista kiristämällä, mutta ikävän varjon se heittää Suomen ja Ruotsin hakuprosessien ylle. Toisaalta öljy ja kaasu virtaavat Venäjältä edelleen länteen, ja Putinin sotakassa lihoo noin 500 miljoonalla eurolla – joka päivä.

Putinin sotakone laitetaan polvilleen vain ja ainoastaan katkaisemalla kaasun ja öljyn tuonti EU:n alueelle, laittamalla energiatuonnille kovat tullimaksut tai keräämällä maksut sulkutilille. Kalifornian yliopiston taloustieteen professori Oleg Itskhoki sanoi Helsingin Sanomissa (16.5.), että jos EU kieltäisi energian ostamisen Venäjältä, sota loppuisi nopeasti.

Energiapakotteissa EU ei ole kuukausien jahkailun jälkeen löytänyt yhteistä linjaa. Komissiolta on luvassa ”jyrkkä ehkä” eli sarja nahkapäätöksiä siirtymäaikoineen. Niillä ei Putinia horjuteta: raaka sota pitkittyy ja siviiliuhrien määrä kasvaa.

Ruotsin ja Suomen pitäisi esiintyä voimakkaammin EU:ssa ja vaatia kovia energiapakotteita voimaan. Naton lisäksi paras turva meille kaikille – Suomelle, Ruotsille ja koko Euroopalle – on pysäyttää ja nujertaa Putin Ukrainassa nopeasti.