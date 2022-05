Pääkirjoitus: Putinin toimet kirkastivat kertaheitolla Suomi-kuvan – pieni maa Venäjän vieressä kiinnostaa nyt valtavasti maailmalla

Vuosikausia tehty Suomi-kuvan kirkastaminen onnistui kertaheitolla, kun maailman johtajat vakuuttavan kilvan Suomen sopivan täydellisesti Naton jäseneksi ja hehkuttavat Suomen erinomaisuutta.

Suomi kiinnostaa nyt maailmalla enemmän kuin aikoihin. Sunnuntaina suuri määrä kansainvälistä mediaa saapui seuraamaan tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Sanna Marinin (sd) tiedotustilaisuutta, jossa he kertoivat Suomen hakevan Naton jäseneksi.

Maanantaina eduskunta aloitti keskustelunsa samasta aiheesta. Eduskuntatalon lehtereillä oli keskustelua seuraamassa kolmisenkymmentä ulkomaisen median edustajaa. Osa heistä sanoi, että Suomen Nato-hakemus on huomattavasti mielenkiintoisempi kuin Ruotsin, koska Suomella on 1 300 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa.

Maanantaina Helsingissä vieraili myös vaikutusvaltaisia yhdysvaltalaispoliitikoita. Presidentti Niinistö tapasi Yhdysvaltain senaatin republikaanijohtajan Mitch McConnellin sekä republikaanisenaattorit John Barrasson, Susan Collinsin ja John Cornynin.

McConnell sanoi toivovansa, että Yhdysvallat hyväksyisi Suomen Nato-jäsenyyden ensimmäisenä ja vitsaili, että luultavasti kanadalaiset ehtivät ensin.

Sunnuntaina Nato-maiden ulkoministerit kokoontuivat Berliinissä. Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock sanoi, että Suomi ja Ruotsi ovat Natolle enemmän kuin ystäviä ja maat otetaan avosylin vastaan, jos ne päättävät hakea Naton jäsenyyttä.

Suomea hehkutettiin sunnuntaina myös Tallinnassa, jossa päättyi Lennart Meri -turvallisuuskonferenssi. Siellä puhujat yksi toisensa jälkeen onnittelivat Suomea ja Ruotsia aikeesta hakeutua Naton jäseneksi. Vain Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves päästi ilmoille vanhat Suomi-kaunansa.

Viime päivinä kuultujen puheenvuorojen perustella voi sanoa, että maakuva rakennetaan pitkäjänteisellä työllä, jossa kaikkein tärkeintä on pitää yhteiskunta toimivana ja demokratia kunnossa. Se on kaiken perusta. Ja mitä ilmeisimmin maakuva on kunnossa.

Kirkas Suomi-kuva on meille tärkeä talouden, ulkomaisten investointien ja turisminkin kannalta.

Sekin on nyt nähty, että suomalaiset osaavat puolustaa maataan myös sanallisesti. Kun yhdysvaltalainen Newsweek-lehti julkaisi perjantaina juttunsa suomalaisten ”ostopaniikista”, lukemattomat suomalaiset kävivät kertomassa lehdelle, ettei Suomessa ole minkäänlaista paniikkia.

Jos nyt oikein itsekehuun ryhdytään, niin parhaimman kommentin sanoi Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden jo maaliskuussa, kun presidentti Niinistö teki vuorokauden mittaisen työvierailun Yhdysvaltoihin.

Biden sanoi toimittajien edessä, että hänen edeltäjällään, presidentti Barack Obamalla oli tapana sanoa, että ”meillä ei olisi hätää, jos jättäisimme kaiken Pohjoismaiden varaan”.