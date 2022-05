Pääkirjoitus: Suomi matkaa nyt oikeaan seuraan – Nato on selvä valinta

Vuosituhannen tärkeimmän päätöksen tuki on laaja.

Torstaina tuli selväksi se, mikä oikeastaan jo tiedettiin. Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) antoivat Nato-jäsenyydestä kannanoton.

Valtiojohdon mielestä jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta. Jäsenenä Suomi vahvistaisi Natoa. Jäsenyyttä on haettava ensi tilassa.

Niinistön ja Marinin kannanotto on ratkaiseva. Tämän jälkeen kyse on oikeastaan enää prosessista, joka etenee päämääräänsä vääjäämättä. Suomi liittyy Euroopassa siihen seuraan, johon kuulumme.

Niinistö ja Marin eivät ole olleet ”Nato-intoilijoita”. Muiden suomalaisten poliitikoiden kanssa he tekevät rohkean päätöksen, koska se on välttämätön.

Kun Euroopassa käydään avointa hyökkäyssotaa, muita vaihtoehtoja ei jäänyt. Helmikuun lopussa valtiojohdon tärkeimmäksi tehtäväksi tuli Suomen turvallisuuden ja tulevaisuuden varmistaminen parhaalla mahdollisella tavalla.

Nyt valtiojohto on tehnyt valintansa ja kansalaiset oikeastaan jo ennen sitä.

Ulkoministeriö ja Suomen lähetystöt lännessä tekevät työtä, jotta Suomen tuleva hyväksymisprosessi Natossa sujuisi mahdollisimman nopeasti.

Nato-päätöksen tuki eduskunnassa vaikuttaa ällistyttävänkin suurelta. Sitä vastaan on odotettavissa vain hajaääniä. Tätä kukaan ei vielä viime vuoden lopulla olisi uskonut.

Silti on hyvä, että asiasta käydään eduskunnassa vielä laaja keskustelu. Nato-päätös on suurin suunnanmuutos Suomen sodanjälkeisessä historiassa. Kaikki asiaa koskevat argumentit pitää käydä lävitse. Se on tehtävä jo historiankirjoituksen vuoksi. Se lisää kansalaisten luottamusta päätöksentekoon.

Suomen tulevalle Nato-jäsenyydelle on vain yksi syy. Venäjä hyökkäsi piittaamattomasti, laittomasti ja julmasti Ukrainaan. Sen jälkeen yksikään naapurimaa ei voi enää luottaa Venäjään.

Ruotsi liittyy todennäköisesti Natoon Suomen kanssa. Sen jälkeen Venäjällä on vastassaan yhdistynyt Pohjola, jota se ei pysty painostamaan. Venäjän sotilaalliset ja diplomaattiset laskelmat menevät uusiksi.

Kremlissä tietoa ei tietenkään otettu vastaan ilolla. Presidentti Vladimir Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä ryhtyy ”tarvittaviin toimiin tasapainottaakseen tilanteen ja taatakseen oman turvallisuutensa”.

Duuman kansainvälisten asioiden komitean varapuheenjohtaja Vjatsheslav Nikonov uhkasi, että tukikohtien antaminen Natolle johtaisi Venäjän ydinaseiden kohteeksi joutumiseen. Lisää sapelinkalistelua on odotettavissa.

Suomen syy hakeutua Natoon on kuitenkin sotilaallisen turvan saaminen. Suomi joutuu tekemään sen vain Venäjän omien toimien vuoksi. Ne ovat muuttaneet suomalaisten enemmistön kannan Nato-jäsenyyteen.

Tästä Naton laajentumisesta Venäjä voi syyttää vain itseään.