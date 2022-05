Pääkirjoitus: Putinin Venäjän ”kiusanteolta” katkesi terä – Britannia lupasi historialliset sotilaalliset turvatakuut Suomelle

Suomi saa historialliset turvatakuut, kun Englanti tukee Suomea tarvittaessa sotilaallisesti Nato-jäsenyyden voimaantulon odotusaikana. Presidentti Sauli Niinistö lähetti Venäjälle kovat Nato-terveiset yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. - Te aiheutitte tämän. Katsokaa peiliin.

Britannian pääministeri Boris Johnson ja presidentti Sauli Niinistö allekirjoittivat illalla historiallisen julkilausuman maiden välisestä turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta yhteistyöstä, jos jompikumpi maa joutuu hyökkäyksen kohteeksi.

Vastaavan julkilausuman Johnson allekirjoitti aikaisemmin päivällä Ruotsin kanssa.

Kyse on siitä, että nyt on paperillakin jotakin kättä pitempää sille harmaalle, ehkä turvattomalle jaksolle, joka päättyy vasta, kun Suomi on sotilasliitto Naton jäsen ja sen viides artikla turvatakuineen astuu voimaan.

Kyse on Englannin antamasta välivaiheen turvatakuusta.

Illan tiedotustilaisuudessa Johnson lupasi myös suullisesti, että Englanti tulee apuun sotilaallisesti, jos Suomi pyytää. Niinistön mukaan julistus lisää merkittävästi Suomen turvallisuutta – askel on iso ja historiallinen.

Julkilausuman tärkein kohta kannattaa siteerata kokonaan:

– Vahvistamme, että jos jompikumpi maa joutuu hätätilaan tai hyökkäyksen kohteeksi, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta auttavat toisiaan eri tavoin kohteeksi joutuneen maan sitä pyytäessä. Tämä avunanto voi sisältää myös sotilaallisia keinoja. Tässä yhteistyössä toimitaan kaikilta osin kummankin maan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mukaisesti, ja yhteistyö on tarkoitettu täydentämään – ei korvaamaan – nykyistä eurooppalaista ja euroatlanttista yhteistyötä.

Samassa yhteydessä kannattaa toki muistaa, että kyseessä on julkilausuma, ei kansainvälisesti sitova sopimus.

” Suomen tie kohti Nato-jäsenyyttä alkaa niin turvatuissa puitteissa kuin se ylipäätään on mahdollista.

Joka tapauksessa julkilausumalla on ehkäisevä vaikutus täysin arvaamattoman Venäjän suuntaan.

Kun tähän lisää Yhdysvaltain, Ranskan ja Saksan tuenilmaisut, kynnys Venäjän mahdolliselle ”kiusanteolle” on nyt todella suuri. Suomen tie kohti Nato-jäsenyyttä alkaa niin turvatuissa puitteissa kuin se ylipäätään on mahdollista.

Suomi ei jää yksin Naton eteiseen.

Yhteistyötä lisätään myös tiedustelussa ja kyber- sekä hybridiuhkiin varautumisessa. Itämerta ajatellen Englannin turvatakuut helpottavat myös huolia Suomen viennin ja tuonnin turvaamisesta. Englanti on sotilaallisesti Naton voimakkain maa Yhdysvaltojen jälkeen, ja voimaa Venäjäkin pelkää, varsinkin Ukrainassa heikentynyt Venäjä.

Historian pyörä pyörii nyt huimaa vauhtia.

Torstaina presidentti Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoittavat Nato-myönteiset kantansa. Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta muokkaa Nato-hakemuksen lähetyskuntoon sunnuntaina. Kun Niinistö aloittaa valtiovierailun Ruotsiin tiistaina, maiden hakemukset voivat olla jo sisässä.

Niinistöllä lähetti Johnsonin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa tiukat terveiset myös Venäjälle:

– Te itse aiheutitte tämän. Katsokaa peiliin.