Pääkirjoitus: Putin yrittää maanantaina uskotella katastrofaalisen sodan Ukrainassa sujuvan hyvin

Voitonpäivänä Venäjän presidentti Vladimir Putin nostattaa kansallistuntoa ja kertoo venäläisille, että sota Ukrainassa sujuu loistavasti, vaikka totuus on päinvastainen.

Venäjällä vietetään maanantaina voitonpäivää. Se on suuri kansallinen juhlapäivä ja vapaapäivä, jolloin virallisesti juhlitaan Neuvostoliiton voittoa natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa.

Tänä vuonna voitonpäivään kohdistuu erityisiä paineita. Presidentti Vladimir Putinin on vakuutettava kansalle, että Venäjän kannalta surkeasti sujuva sota Ukrainassa on suuri menestys. Venäjän virallisen version mukaan se puhdistaa parhaillaan Ukrainaa natseista.

Tarina menee edelleen Venäjällä läpi – ainakin osaan kansasta – niin uskomattomalta kuin se länsimaissa tuntuukin. Ihmisiltä ei kuitenkaan ole jäänyt huomaamatta, miten länsimaiden pakotteet vaikuttavat hintoihin Venäjällä, ja miten osasta tuotteita on pulaa. Tämä upotetaan tarinaan osana pahan lännen toimintaa.

Voitonpäivänä korostetaan suuruutta ja menestystä. Punaiselle torille marssitetaan paraatissa valtava määrä sotilaita ja esitellään Venäjän asemahtia. Putinin tärkein tehtävä on saada venäläiset uskomaan, että asiat ovat kunnossa ja nostatettua kansallistuntoa. Tämän lisäksi hän ylistää veteraaneja ja arvatenkin kehuu sotilaita loistavasta menestyksestä.

Hyvää apua hän saa Venäjän mediasta, joka vaikenee armeijan Ukrainassa kokemista tappioista ja raakalaismaisista sotarikoksista.

Yksi suuri ongelma Putinilla on. Hän on esiintynyt harvakseltaan julkisuudessa, mutta näiden esiintymisten perusteella hän vaikuttaa sairaalta. Maanantaina tullessaan julkisuuteen hänen on onnistuttava näyttämään ja vaikuttamaan terveeltä. Voitonpäivä on ennen kaikkea Putinin käsikirjoittama näytelmä, eikä sairaalla valtionpäämiehellä ole siinä sijaa.

Tarkoitus on luoja illuusio mahtavasta valtiosta, josta kansalaiset voivat olla ylpeitä. Lisäksi tarkoitus on vahvistaa näkemystä, miten Venäjä parhaillaan vapauttaa Ukrainaa onnistuneesti natsien ikeestä.

Mikä tehtiin toisessa maailmansodassa, tehdään nyt Ukrainassa uudelleen.

Osaan venäläisistä Putinin show ja puheet uppoavat, toisia kiinnostaa vain vapaapäivä. Valtavan monet ovat lähteneet pois maasta.

Selvää on, että Putin on toiminnallaan tehnyt Venäjästä hylkiövaltion, joka on vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa. Yhtä selvää on, että venäläiset sotilaat tekevät Ukrainassa sotarikoksia. Tästä emme kuule voitonpäivänä sanaakaan.