Pääkirjoitus: Pidetään pää kylmänä – Venäjä syytää väärää tietoa, joka kannattaa ohittaa

Ihmiset reagoivat kovin eri tavoin sotaan Ukrainassa. Huolen ja ahdistuksen kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan puhua ajatuksistaan. Suomalaisten suuri valtti on, että olemme hyvin koulutettuja – kaiken maailman roskapuhe ei mene täällä läpi.

Nykyään, kun tapaa ihmisiä, puhe kääntyy hyvin nopeasti Venäjän raakalaismaiseen hyökkäykseen Ukrainassa. Viime päivinä uutisiin nousseet järkyttävät teot, kidutukset ja raiskaukset, saavat itse kunkin mielen kuohumaan.

Jo ennen niitäkin ihmisten huoli oli kova. Mitä useamman kanssa asiasta keskustelee, sitä selvemmäksi käy, miten kovin eri tavalla ihmiset tilanteeseen reagoivat. Yksi ei nuku, kun ahdistus ja mielikuvat sodasta painavat yötä päivää. Toinen on pakannut laukut valmiiksi siltä varalta, että pitää lähteä – vaikka ei hän edes itse täsmälleen tiedä, minne on lähdössä. Huoli tuntuu silti helpommalta kantaa, kun tekee jotain asian eteen. Kolmas on varmistanut, että pääsee ystävän luo maalle, koska siellä on puuhella: siltä varalta, että sähköt katkeavat.

Mielenterveyden ammattilaiset sanovat, että osa ihmisistä kanavoi huolen tekemiseksi. Se on tiettyyn rajaan asti oikein hyvä, kunhan ei ajaudu pisteeseen, jossa koko ajan miettii varautumista. Silloin huolesta ei pääse ollenkaan eroon.

Kansakunnan yhteiselon ja jaksamisen kannalta olisi tärkeää ymmärtää, että ihmiset reagoivat hyvin erilaisilla tavoilla. Vaikka toisen ihmisen toiminta tuntuu omasta näkökulmasta hämmentävältä, se voi olla hänelle itselleen äärimmäisen tärkeää.

Yleensä meitä auttaa jaksamisessa puhuminen –jälleen sillä varauksella, että yhden on kovin helppo puhua ja toiselle se on äärimmäisen vaikeaa. Ajatustensa kanssa ei kannata jäädä yksin.

Oma kokemukseni on, että puhuupa iäkkään sukulaisen, ystävän tai haastateltavana olevan liike-elämän johtajan kanssa, kaikkien puhe kääntyy hyvin pian Venäjän toimiin. Puhumisen tarve on ilmeinen.

Ahdistusta on omiaan lisäämään Venäjän todennäköisesti kiihtyvä informaatiovaikuttaminen. Suomalaisten ehdoton vahvuus on, että me olemme hyvin koulutettuja. Kun Venäjä alkaa vyöryttää disinformaatiota, suomalaiset näkevät sen läpi. Selvää on, että yritys on lähiaikoina erittäin kovaa.

Mitä lähemmäs Nato-hakemuksen jättäminen ja sen ratifiointi tulee, sitä raivokkaammin Venäjä yrittää rakentaa Suomesta omaan kertomukseensa sopivaa kuvaa. Tästä puhui tällä viikolla esimerkiksi Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith ISTV:n haastattelussa.

Vaikka Venäjän vaikutusyritykset ja väitteet ovat suomalaisittain katsottuna järjettömiä, ne herättävät ihmisissä tuntemuksia. Niihinkin reagoidaan kovin eri tavalla. Tärkeintä on pitää pää kylmänä. Ei pidä provosoitua, vaikka provosoidaan.

Myös Ukrainasta tulevat sotakuvat herättävät voimakkaita muistoja. Varsinkin vanhemmissa ihmisissä, jotka ovat eläneet sota-aikana, tai ainakin kasvaneet perheissä, joista oltiin oltu rintamalla. Heidän puheitaan ja tuntemuksiaan kannattaa kuunnella nyt erityisen herkällä korvalla. Myös lasten voi olla vaikea ymmärtää kaikkea näkemäänsä ja kuulemaansa.

Näin äitienpäivän kynnyksellä muistuu mieleen sanonta, jonka mukaan viisaus asuu vanhoissa naisissa. Siinä on vinha perä. Yksi vahvimmista voimista on ihmisen tarve suojella jälkeläisiään. Me pystymme hämmästyttäviin suorituksiin, jos lapset – ja lapsenlapset – ovat vaarassa.

Jopa Venäjällä, jossa mustaa selitetään ja kirjoitetaan parhaillaan valkoiseksi, toimii edelleen sotilaiden äidit -järjestö. Vaikka järjestön toimintaa on vaikeutettu, sitä ei ole uskallettu kieltää. Se kertoo äitien voimasta maassa, jossa Ukrainan sotaa ei saa sanoa sodaksi vankeusrangaistuksen uhalla.

Seuraavina viikkoina tulemme näkemään monenlaista informaatiovaikuttamista. Vielä kerran, pitäkää pää kylmänä ja kuunnelkaa läheisiänne. Huoliensa kanssa ei pitäisi jäädä yksin.

Nyt äitienpäiväviikonloppuna, jos ette pääse käymään kotona, muistakaa soittaa. Kysykää vointia ja kertokaa omat kuulumisenne. Äidit kun murehtivat aikuisten lastensakin puolesta.