Pääkirjoitus: Naisten oikeus aborttiin on ihmis­oikeuksien ytimessä – Yhdysvallat taantuu puoli vuosi­sataa, jos korkein oikeus kumoaa vanhat ratkaisunsa

Abortin vuonna 1973 laillistanut Roe vastaan Wade -päätös uhkaa jäädä historiaan kesäkuussa.

Aborttioikeuden puolustajat osoittivat mieltä Washingtonissa 3. toukokuuta. Vaarallisia laittomia aborttimenetelmiä kuvaavasta vaateripustimisesta on tullut liikkeen symboli.

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden edusta Washingtonissa on viime päivinä täyttynyt aborttia kannattavista ja sitä yhtä kiihkeästi vastustavista mielenosoittajista. Uutiskuvat kertovat, että meneillään on suuria tunteita täynnä oleva poliittinen taistelu. Sen keskipisteessä on naisen oikeus omaan kehoonsa.

Kiista aborttioikeudesta syventää Yhdysvaltain polarisaatiota ja repii arvoliberaaleja ja arvokonservatiivisia osavaltioita entistäkin rajummin eroon toisistaan. Presidentti Joe Biden on tässä taistelussa asettunut voimakkaasti aborttioikeuden puolelle.

Korkein oikeus päätti Roe vastaan Wade -jutussa vuonna 1973, että naisten oikeus aborttiin on Yhdysvaltain perustuslain mukainen. Lähes puoli vuosisataa voimassa ollut ratkaisu on tähän saakka merkinnyt sitä, etteivät osavaltiot voi omalla lainsäädännöllään kumota aborttioikeutta. Aborttioikeus sai korkeimmalta oikeudelta uuden vahvistuksen Planned Parenthood vastaan Casey -jutussa vuonna 1992.

Texasissa ja Mississippissä säädetyt tiukat lait aborttioikeuden rajoittamisesta ovat nyt nostaneet Roe vastaan Wade -ratkaisun uuteen tarkasteluun korkeimmassa oikeudessa. Tuomari Samuel Alito on jo kirjoittanut luonnoksen kannanotosta, jonka mukaan ratkaisut sekä Roe- että Casey-jutussa olivat perusteiltaan vääriä.

”On aika noudattaa perustuslakia ja palauttaa aborttikysymys kansan valitsemien edustajien ratkaistavaksi”, Alito kirjoittaa Politico-lehdelle vuodetussa luonnoksessa. Alito viittaa tässä osavaltioiden lainsäätäjiin.

Politicon lähteiden mukaan enemmistö tuomareista on alustavasti hyväksynyt Aliton kirjoittaman luonnoksen. Korkeimman oikeuden kolme arvoliberaalia tuomaria jäävät vähemmistöön myös mahdollisessa sitovassa äänestyksessä, joka pidettäneen kesäkuussa.

” Oikeus omaan kehoon ja turvalliseen raskauden keskeytykseen on säilytettävä.

Jos korkein oikeus kumoaa Roe vastaan Wade -ratkaisun, saattaa jopa puolet Yhdysvaltain 50 osavaltiosta tehdä raskauden keskeyttämisen laittomaksi. Se heikentäisi erityisesti matalien tuloluokkien naisten asemaa keskilännessä ja etelässä – heidän mahdollisuutensa matkustaa lailliselle ja turvalliselle aborttiklinikalle kotiosavaltion ulkopuolelle ovat vain rajalliset.

Seksuaalisuuteen ja lisääntymisterveyteen liittyvät oikeudet ovat ihmisoikeusnormiston ytimessä. Aborttioikeuden kumoaminen on sen vuoksi vakava uhka naisten ihmisoikeuksien toteutumiselle. Aivan konkreettisesti se uhkaa myös naisten henkeä ja terveyttä. Siksi oikeus omaan kehoon ja turvalliseen raskauden keskeytykseen on säilytettävä.

Maailman valtioista aborttilainsäädäntöään ovat hiljattain tiukentaneet vain Puola, El Salvador ja Nicaragua. Tähän seuraan liittyminen ei olisi eduksi maailman johtavalle suurvallalle.