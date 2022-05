Pääkirjoitus: Suomen ei kannata ottaa vapaamatkustajan mainetta Natoon mentäessä

Suomen ei kannata asetella turhia ennakkoehtoja Nato-hakemukseensa. Kun hakemus saadaan jätettyä, Suomi pääsee myös miettimään jäsenyyden mukanaan tuomia muutoksia kotimaiseen turvallisuuspolitiikan päätöksentekoon.

Suomen Nato-hakemus alkaa olla sinettiä vaille valmis. Hakemus lähtee ehkä reilun viikon sisään.

Loppukiri on vauhdikas.

Keskiviikkona presidentti Sauli Niinistö keskusteli puolustusvaliokunnan kanssa. Torstaina vuorossa ovat eduskunnan puhemiehistö, ulkoministeri, puolustusvaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan sekä eduskuntapuolueiden johto.

Kun päätös mahdollisesti syntyy jo ensi viikolla, keskustelu aikatauluista voi siirtyä itse asiaan.

Siis siihen, millaisen Natoon Suomi on menossa ja millä edellytyksillä.

” Lisäksi Naton 3. artikla velvoittaa huolehtimaan omasta puolustuksesta.

Keskustelua on käyty siitä, sijoitetaanko Suomeen Naton tukikohtia tai ydinaseita ja miten Suomi suhtautuu Naton ydinpelotteeseen.

Mahdollisesta Naton tukikohdasta ei kannata kieltäytyä, sillä kyse siinäkin on hyökkäyskynnyksen nostamisesta. Sellaisen saaminen tosin ei olisi edes varmaa, sillä Suomella on vahva oma armeija. Nato jakaa niukkuutta ja sen tukikohdat ovat haluttuja muuallakin. Lisäksi Naton 3. artikla velvoittaa huolehtimaan omasta puolustuksesta.

Ydinaseiden osalta kyse on puolestaan enemmän periaatteesta kuin käytännöstä. Ydinaseita Suomen maaperälle ei ole tulossa, mutta Suomi osallistuu muiden Nato-maiden kanssa Naton ydinaseiden suunnitteluryhmän eli Nuclear Planning Groupin (NPG) toimintaan

Ydinaseiden osalta kyse on Yhdysvaltain tarjoamasta katteesta ja pelotteesta. Ranskalla on oma ydinpelote, samoin briteillä. Yhdysvaltain ydinaseita on viidessä Nato-maassa eli Belgiassa, Hollannissa, Saksassa, Italiassa ja Turkissa.

Vapaamatkustajan mainetta hakijan eli Suomen kannattaa vältellä.

Kun jäsenyysprosessi alkaa, Suomi pääsee suunnittelemaan yhdessä Ruotsin ja Norjan kanssa, millaista pohjolan puolustaminen Natossa jatkossa on.

Suomi joutuu miettimään myös jäsenyyden poliittiset kuviot – toisin sanoen sen, kuka Suomea Natossa edustaa missäkin elimessä.

Kaikki ei ole päivänselvää etukäteen.

Presidentti edustaa perustuslain mukaan Suomea Naton huippukokouksessa. Se kokoontuu kuitenkin vain noin kerran vuodessa. Sen sijaan esimerkiksi Naton neuvosto ja sotilaskomitea kokoontuvat viikoittain. Neuvostossa Suomea edustaa suurlähettiläs, mutta muutaman kerran vuodessa se vedetään myös joko puolustusministerien tai ulkoministerien voimin.

Suomen kannalta ongelma voi olla se, että pääministeri johtaa EU-politiikkaa, mutta Nato-elinten kokouksiin hänellä ei olisi nykyisellään asiaa. Edessä voi olla presidentin ja pääministerin välistä kädenvääntöä tai puolustusministeriön ja ulkoministeriön nokkapokkaa siitä, kuka koordinoi arkista Nato-toimintaa.

Upseereille Nato tarjoaa joka tapauksessa uusia uramahdollisuuksia.