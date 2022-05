Pääkirjoitus: Ainekset Suomi-mollaukseen on jo kylvetty Venäjällä – iso kampanja odottaa yhä Vladimir Putinin mahti­käskyä

Venäjän media näyttää olevan jo myöhässä, jos sen tavoitteena olisi estää propagandalla Suomen Nato-jäsenyys. Tulevia Vladimir Putinin aikeita voi päätellä puolestaan siitä, käynnistääkö Kreml koskaan todella isoa Suomen vastaista kampanjaa.

”Venäläisturistien lapset voidaan ottaa Suomessa huostaan suoraan hotellihuoneista. Venäläislapsista halutaan tehdä väkisin suomalaisia, koska heitä tarvitaan homosaation läpitunkemassa yhteiskunnassa turvaamaan väestönkasvua.”

Tässä on tiivistetysti yksi takavuosien hulluimmista Suomeen liittyvistä propagandaväitteistä, joita on toisteltu sekä Venäjän valtiollisessa mediassa että internetin propagandasivustoilla.

Suomalaisena voisi luulla, että eihän moisia väitteitä usko kukaan eikä tällaisilla tarinoilla ole merkitystä. Mutta toisin oli Venäjällä: moni pietarilainenkin kyseli vielä muutama vuosi sitten vakavissaan, uskaltaako Suomeen matkustaa enää lasten kanssa.

Meillä Suomessa haluttiin puolestaan vielä reilut kymmenen vuotta sitten uskoa sinnikkäästi, että esimerkiksi Venäjän mediasta löytyvässä lapsipropagandassa ei olisi taustalla systemaattista valtiollista vaikuttamista Suomea kohtaan. Pikku hiljaa silmät avautuivat muun muassa sen ansiosta, että tuolloinen FSB-taustainen lapsiasiamies Pavel Astahov kehtasi esittää, että Suomessa asuviin venäläisiin ja venäläistaustaisten perheiden lapsiin pitäisi ryhtyä soveltamaan Venäjän lakeja.

” Rauhallisina ja ystävällisinä aikoina valheet ja hörhöväitteet hukkuvat omaan arvoonsa.

Viime vuosina lapsipropagandaa ei ole enää kohdistettu systemaattisesti Suomea kohtaan, mutta venäläisten kollektiiviseen muistiin näilläkin lapsitarinoilla on jätetty jo jonkinlainen jälki. Väitteistä on jäänyt myös venäjänkieliseen internetiin vahva jälki, joka ei unohdu koskaan.

Tämä lieneekin ollut Venäjän informaatiovaikuttamisen taktiikka koko Vladimir Putinin vallassaoloajan.

Resepti on yksinkertainen: luodaan propagandasivustojen avulla internetiin tietynlainen Suomea koskeva ”valhepankki” aina Mainilan laukausten ampumisesta lähtien. Rauhallisina ja ystävällisinä aikoina valheet ja hörhöväitteet hukkuvat omaan arvoonsa, mutta haluttaessa ne pystytään aktivoimaan nopeasti suuren valtiollisen vaikutuskampanjan tukimateriaaliksi.

Venäjän mediasta löytyy useita tuoreita artikkeleita, joissa tuomitaan Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys ja maalaillaan meistä mielikuvaa natsimielisenä valtiona. Väitteissä on paljon samaa kuin on ollut Ukrainan vastaisessa propagandassa, mutta ainakin toistaiseksi Suomea on mustamaalattu minimaalisesti Ukrainan demonisointiin verrattuna.

Venäjän media on luonut Ukrainasta viholliskuvaa jo oranssista vallankumouksesta lähtien eli vuodesta 2004. Krimin valtauksen jälkeen eli vuodesta 2014 Venäjän tv-lähetyksissä on ollut tuskin yhtä ainutta päivää, jolloin Ukrainasta ei olisi levitetty valheellisia natsi- ja kansanmurhatarinoita.

Nyt näyttää siltä, että Kreml on auttamattomasti myöhässä Suomea koskevan kampanjansa aloittamisessa, mikäli sen olisi tarkoitus pelotella Suomea liittymästä Natoon. Kremlin Suomi-aikeita voi puolestaan päätellä siitä, valjastetaanko tulevaisuudessa Venäjän median koko propagandakoneisto meitä vastaan.

