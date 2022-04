Suomen ja Ruotsin samanaikainen Nato-hakemus on Suomen etu. Mutta liian pitkään Ruotsia ei voitaisi odottaa, jos mutkia tulisi matkaan.

Yhtä jalkaa sittenkin Natoon. Pääministeri Sanna Marin (sd) tapasi kollegansa Magdalena Anderssonin Tukholmassa 13. huhtikuuta. Ruotsi on nopeuttanut prosessiaan.

Nyt alkaa vahvistua, että Suomi ja Ruotsi ovat kuin ovatkin jättämässä kuta kuinkin samaan aikaan hakemuksensa sotilasliitto Naton jäseneksi. Suomi venyttää jonkin verran aikatauluaan samalla kun Ruotsi aikaistaa omaansa.

Todennäköisesti sekä Suomi että Ruotsi ilmoittavat hakevansa Natoon toukokuun puolivälissä tai heti sen jälkeen. Aikatauluun istuu myös presidentti Sauli Niinistön valtiovierailu Ruotsiin 17. – 18. toukokuuta. Vierailun yhteyteen sopisikin jonkinlainen yhteinen julistus Suomen ja Ruotsin turvallisuuspoliittista ratkaisuista.

Kulisseissa Suomen ja Ruotsin aikatauluja on soviteltu toisiinsa viime viikkojen aikana.

Ruotsin hallituksen turvallisuuspoliittisen analyysin pitäisi olla valmis 13. toukokuuta. Aikaisemmin takaraja oli toukokuun loppu. Suomessa eduskunta saanee hallituksen turvallisuuspoliittisen valiokunnan (tp-utva) valmisteleman tiedonannon Nato-jäsenyydestä eteensä ennen Ruotsin linjauksia.

Aikataulujen yhteensovittaminen oli esillä, kun Ruotsin keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf tapasi Suomen keskustajohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon maanantaina Helsingissä.

– Ehdottomasti on mahdollista, että teemme päätökset käsi kädessä, Saarikko sanoi tapaamisen jälkeen. Saarikko on saanut puoluevaltuustoltaan valtuudet turvallisuuspoliittisten päätösten tekemiseen hallituksessa.

” Aikatauluja pohtiessa voi kuitenkin todeta, että tärkeintä on se, että Suomi ja Ruotsi etenevät samaan maaliin.

Sekä Suomessa että Ruotsissa keskeisimmässä asemassa ovat kuitenkin demaripääministerit puolueineen.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson on lehtitietojen mukaan kääntynyt Naton kannalle. Ruotsin demareiden Nato-myönteisyyttä vahvistaa myös syksyllä edessä olevat vaalit. Opposition moderaattipuheenjohtaja Ulf Kristersson haluaa Ruotsin Natoon, joten Nato leimaisi syksyn vaalit, ellei päätöstä tehdä nyt. Siksi demaritkin haluavat päätöksen alta pois.

Suomessa näyttää siltä, että pääministeri Sanna Marin (sd) joutuu suorastaan pidättelemään myönteistä Nato-kantaansa ennen kuin asia on käsitelty Sdp:n puoluevaltuustossa. Sdp:n puoluevaltuuston Nato-linjausta voidaan odottaa 14. toukokuuta mennessä.

Aikatauluja pohtiessa voi kuitenkin todeta, että tärkeintä on se, että Suomi ja Ruotsi etenevät samaan maaliin. Sen suhteen viikko suuntaan tai toiseen ei ole olennaista. Suomi voi odottaa Ruotsia, mutta ei liian pitkään, jos asia Ruotsissa mutkistuu. Kyse on viime kädessä sosiaalidemokraateista, mutta ruotsalaisen uutistoimisto TT:n mukaan demareidenkin päätös on luvassa viimeistään 24. toukokuuta.

Joka tapauksessa nyt näyttää siltä, että hakemukset saadaan liikkeelle yhdessä ja hyvissä ajoin, jotta Nato voi kutsua maat jäsenikseen Madridin huippukokouksessa kesäkuun lopulla. Sen jälkeen jäsenyys on ratifioitava kaikissa Nato-maissa, mutta odotusaikakin on helpompaa yhdessä.