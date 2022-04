Pääkirjoitus: Onko yhä hauraamman näköiseksi muuttunut Putin häviämässä koko Ukrainan sodan? – yksi todella tehokas talouspakote vielä käyttämättä

Venäjä ei ole saanut isoja voittoja tasan kaksi kuukautta kestäneessä Ukrainan sodassa – ja niitä ei ehkä tule jatkossakaan.

Venäjän armeija joutui perääntymään pääkaupunki Kiovan laitamilta ja unohtamaan sen valtauksen, myös hyökkäyssuunnitelma maan katkaisemisesta kahtia pihtiliikkeellä etelästä ja pohjoisesta jäi toiveuneksi venäläiskenraalien karttapöydille.

Venäjä menetti Mustanmeren laivastonsa lippulaivan, ohjusristeilijä Moskvan Ukrainan ohjushyökkäyksessä: kuolleita merimiehiä ja arvokkaita asejärjestelmiä makaa nyt meren pohjassa.

Se, missä Venäjä on menestynyt on eteläinen rintama Krimiltä kohti Mariupolia ja länteen kohti Odessaa. Satamakaupunki Mariupol on kohta pelkkä rauniokasa, silti sekään ei ole täysin venäläisten valvonnassa.

Venäjä on rummuttanut uudesta maahyökkäyksestä idässä Donbasin alueella, jos se on jo alkanut, menestystä ei ole kyllä tullut.

Britannian puolustusministeriön mukaan Ukraina on torjunut siellä useita Venäjän hyökkäyksiä. Katsauksessa todetaan vastarinnan pitävän aluemenetyksistä huolimatta ja Venäjän joukkojen kärsivän huollon ongelmista sekä heikosta taistelumoraalista.

Vladimir Putinin suuri voitto Voitonpäiväksi 9.5. näyttää entistä epätodennäköisemmältä.

Epätoivo näkyy jo Putinista itsestään: harvalukuisissa julkisissa esiintymisissään hän näyttää lähinnä hauraalta, mahdollisen tappion ymmärtäneeltä johtajalta, joka tarrautuu epätoivoisesti valtaan.

Joku jaksaa vielä uskoa menestykseen.

Venäläiskenraali Rustam Minnekajev puhui perjantaina sodan uudesta tavoitteesta edetä rannikkoa pitkin länteen Odessaan ja sieltä Transnistriaan, venäjämieliseen osaan Moldovaa, jossa on jo venäläisiä sotilaita ”rauhanturvaajina”. Jos se onnistuisi, Ukrainalta olisi suljettu pääsy merelle ja samalla venäläiset alkaisivat lähestyä Moldovaa, joka pelkää sodan leviämistä sinne.

Länsi ei ole puuttunut vielä sotaan muuten kuin mittavalla aseavulla, mikä näyttää tehoavan hyökkääjään; romua riittää siellä, mistä Venäjä on yrittänyt läpi.

Jälleen kerran joutuu kysymään, missä kulkee raja sille, että länsi lähtee mukaan sotaan Ukrainan avuksi, siis tapahtuisi se, mitä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on useasti vaatinut. Moldovan uhkaaminen voisi olla kemiallisten aseiden ja taktisten ydinaseiden käytön lisäksi käännekohta, joka saisi lännen liikkeelle.

Moldova on jo lähellä EU:n ydinalueita.

Operaatio Moldovan suuntaan voi tarkoittaa sitä, että epätoivoinen Putin hakee oikeasti suursotaa Euroopassa – hinnalla millä hyvänsä.

Venäjän sotakone pystyy jauhamaan vielä kuukausia, jos EU:n pakotteilla ei isketä kunnolla Venäjän energiatalouteen.

Raha virtaa Venäjälle öljystä ja kaasusta, edelleen. Venäjän öljytulojen jäädytys sulkutileille olisi hyvä keino. Venäjä joutuisi itse päättämään, toimittaako se öljyä Eurooppaan ilmaiseksi, kun rahaa ei tule. Elintärkeiden öljyrahojen jäädytys jouduttaisi Venäjän talouden romahdusta, ja se voisi sinetöidä Venäjän sotilaallisen tappion Ukrainan sodassa.

Putinin sotaretken päättyminen taloudelliseen ja sotilaalliseen katastrofiin voisi tietää vallanvaihtoa Kremlissä, mutta se ei tapahdu nopeasti. Palatsivallankumousta täytyy odottaa kuukausia – jopa vuosia.