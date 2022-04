Pääkirjoitus: Putinin diktatuuri esti Ilta-Sanomien verkkosivut Venäjällä – hirmuvalta ei voi estää totuuden kertomista

Venäjä tekee kaikkensa, jotta kansa ei saisi tietää armeijan julmuuksista Ukrainassa.

Venäläisistä tiedotusvälineistä voi lukea vain propagandaa hyökkäyssodasta. Siksi on tärkeä tarjota myös venäläisille lukijoille puolueettomia uutisia.

Totuus ei katoa vaikenemalla. Tieto siitä kulkee, mitä on vaikea enää estää diktatuurin keinoillakaan nykymaailmassa.

Venäjä on estänyt maassaan pääsyn Ilta-Sanomien verkkosivuille. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, IS alkoi julkaista artikkeleita myös venäjäksi. Haluttiin antaa venäjänkieliselle yleisölle mahdollisuus tutustua sensuroimattomiin uutisiin tapahtumista.

Parhaiten näiden uutisten leviämisestä ja vaikutuksesta kertoo se, että Venäjä haluaa nyt estää niiden lukemisen kansalaisiltaan. Päätöksen teki Venäjän liittovaltion viestintää valvova Roskomnadzor. Täysin mahdotonta Ilta-Sanomien lukeminen netistä ei nytkään Venäjällä ole. VPN-yhteydellä sivustolle pääsee yhä.

Ilta-Sanomat on hyvässä seurassa. Roskomnadzor on estänyt mm. arvostettujen Deutsche Wellen ja BBC:n sivuille pääsyä samalla tavalla.

Kansan pääsyä puolueettoman tiedon lähteille katkotaan kaikin tavoin. Tämä on osa Venäjän siirtymistä yhä avoimempaan diktatuuriin.

Ilta-Sanomien tapauksessa estämisen syynä pidetään artikkelia Sodan todelliset maksajat, jonka kirjoittivat Anna Nuutinen ja Jari Alenius. Venäjäksi se ilmestyi 14. maaliskuuta.

Juttuun koottiin tarinoita tavallisten ukrainalaisten kärsimyksistä ja menetyksistä. He eivät olleet sotilaita. Kyseessä olivat Venäjän aiheuttaman hävityksen keskelle joutuneet puolustuskyvyttömät ihmiset.

Tarinat olivat järkyttäviä ja todistusvoimaisia. Ne eivät jättäneet epäselvyyttä syyllisestä. Vapaan lehdistön tehtävä kaikkialla on kertoa tällaisista asioista.

Vladimir Putinin hallinto ei halua näiden uutisten ja kertomusten leviävän Venäjän kansan nähtäviksi. Venäläisillä on usein sukulaisia ja ystäviä Ukrainassa. Heidän hengenvaaransa vuoksi on vaikea markkinoida valheellista tarinaa venäläisistä vapauttajista.

Venäjä väittää puhdistavansa Ukrainaa natseista, mutta sen joukot käyttäytyvät kuin natsiarmeija. Tästä venäläisten ei haluta tietävän.

Jos asia olisi Kremlistä kiinni, venäläiset lukisivat vain propagandaa sotilaidensa sankariteoista ja Ukrainan johdon hirveyksistä.

IS:n Venäjä-uutisoinnin asiantuntevuutta on kiitetty. Linja Putinin hallinnon tekoihin on ollut vuosia kriittinen. Nyt käyvät toteen pahimmatkin ennusteet siitä.

Juuri siksi oikeita uutisia pitää edelleen saada myös venäläisille lukijoille. Maa on itse ajautunut toimillaan ennennäkemättömien talouspakotteiden kohteeksi. Sotamenestys Ukrainassa on ollut pettymys Venäjän kenraaleille. Siksi Putinin hallinnon ote vallasta on yhä vahva.

Sitä voivat horjuttaa vain venäläiset itse. Siinä taistelussa he tarvitsevat tietoa avukseen. Siksi Ilta-Sanomat tarjoaa jatkuvasti uutisia myös venäjäksi.