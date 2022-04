Pääkirjoitus: Kaupan ja teollisuuden neuvotteluiden pitää tuottaa tulosta, sillä maatalous tarvitsee apua

Jokainen osa elintarvikeketjua kertoo mielellään, miten heidän kustannuksensa ovat nousseet. Tuottajien ahdinko on pahin, eikä tilanne ratkea vain ymmärtäväisellä puheella.

Maatalouden kannattavuuskriisistä on puhuttu kuukausikaupalla ja viime aikoina tilanne on huonontunut entisestään. Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa monenlaisia seurannaisvaikutuksia. Esimerkiksi lannoitteiden hinnat nousevat nyt pystysuoraan. Moni tuottaja on tilanteessa, jossa työtä tehdään ilman palkkaa, ja se saa ymmärrettävästi miettimään, miten mielekästä tuotannon jatkaminen on.

Valtio on tullut suurimmassa hädässä apuun. Varautumisen ministerityöryhmää vetävä valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) on luvannut maatiloille 300 miljoonan euron hätäapupaketin. Samalla hän teki selväksi, että maatalouden kustannuskriisi on ratkaistava markkinoilla – eli suurin vastuu on elintarviketeollisuudella ja kaupalla.

Lue myös: Suomi panostaa huolto­varmuuteen ja varautumiseen – ”Jotain voi päätellä siitä, että pelkästään maa­talouden ratkaisu oli nyt 300 miljoonaa”

Elintarviketeollisuus ja kauppa tunnistavat ja myöntävät molemmat tuottajien ahdingon. Ne käyvät parhaillaan neuvotteluja, joilla tuottajien kohonneita kustannuksia saataisiin siirrettyä eteenpäin ketjussa.

Samaan hengenvetoon ne muistuttavat, että myös heidän kustannuksensa ovat nousseet. Kallistuva energia kurittaa kaikkia kolmea ketjun osatekijää, ja jos venäläisestä energiasta yritetään päästä eroon, energian hinnassa on nousupainetta.

Painetta on myös neuvotteluissa. Elintarvikemarkkinavaltuutettu ilmoitti maaliskuussa, että ”neuvotteluihin on syytä hakea erilaista lähestymistapaa ja neuvotella aiemmin totutusta poiketen”.

Selvemmin sanottuna: neuvotteluissa pitäisi saada jotain aikaan suhteellisen pian.

Lue myös: Kommentti: Ruoan hinnasta käydään nyt kovaa vääntöä – myös huhumylly pyörii täydellä teholla

Lue myös: Näin paljon tuottaja saa jauhelihasta, broilerista ja ruisleivästä – vetääkö joku välistä?

Hankalimmassa paikassa on kauppaa edustavan päivittäistavarakauppa ry toimitusjohtaja Kari Luoto, joka viimeksi keskiviikkona Ylen A-studiossa vakuutti, että kauppa suhtautuu tilanteeseen vakavasti. Hän muistuttaa mielellään, että kaupan yritykset ovat erilaisia ja tulos koostuu muustakin kuin päivittäistavarasta.

Se voi kuulostaa ahdingossa oleville tuottajille vähän sanahelinältä, kun niin Kesko kuin S-ryhmäkin tekevät kovaa tulosta päivittäistavarakaupalla. Keskon pääjohtaja kertoi tilinpäätöksessä, että päivittäistavarakaupassa Kesko teki ennätystuloksen.

Lue myös: Kesko teki ennätystuloksen – liikevoitto paisui reippaasti

Lue myös: Miten käy Suomen huoltovarmuuden, kun maatalous kamppailee kriisin keskellä?

Kaksi koronavuotta näkyivät ravintolamyynnissä, mutta marketeista koteihin ruokaa on myyty valtavasti.

Myös Kaupan kannattaisi nyt miettiä, onko tämä se hetki, kun on järkevää tulla tuottajia vastaan. Suomalaiset syövät mielellään kotimaassa tuotettua ruokaa. Lisäksi huoltovarmuus vaatii, että meillä on riittävästi omaa ruoantuotantoa, ja sen turvaamiseksi meillä on oltava elinkelpoisia maatiloja.

Ei riitä, että elintarviketeollisuus ja kauppa sanovat ymmärtävänsä tuottajien ahdingon. Puheen pitää näkyä myös teoissa.