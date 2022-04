Pääkirjoitus: Putinin hyökkäyssodan synkimmät hetket vasta edessä – Butshan sotarikokset ovat ”totaalisen sodan” esinäytös

Venäjän mahdollinen liikekannallepano olisi loogista jatkoa Kremlin politiikalle, joka on valmistanut yhteiskuntaa jo pitkään sotatilan julistamiselle.

Venäjä näyttää epäonnistuneen yhdessä hyökkäyssotansa tärkeimmistä tavoitteista, Kiovan valtauksessa.

Ukrainaa kohdannut kuolemanvaara ei kuitenkaan ole ohi. Sota on käännekohdassa, mutta käänne suuntautuu pikemminkin kohti pahempaa kuin parempaa.

Syitä pessimismiin on useita. Ne ovat sekä poliittisia että sotilaallisia.

Miehittäjän hallinnasta vapautetuista kaupungeista ja kylistä paljastuu päivä päivältä yhä laajempaa tuhoa ja yhä pahempia siviiliväestöön kohdistuneita raakuuksia. Butshan joukkomurha ei jääne ainoaksi esimerkiksi venäläisjoukkojen järjestelmällisestä julmuudesta.

Raakuuksien paljastuminen koventaa sekä Ukrainan vastarintaa että asenteita molemmin puolin. Samalla diplomatian keinot mahdollisen rauhanratkaisun löytämiseksi käyvät vähiin. Halu kompromisseihin ja neuvotteluyhteyksiin Venäjän kanssa on katoamassa kokonaan.

Länsiyhteisön pidättyväinen asenne pakotepolitiikassa saattaa sekin muuttua järkyttävien paljastusten myötä. Jopa venäläisestä kaasusta riippuvainen Saksa voi kääntyä tiukkojen, energiasektoria koskevien pakotteiden kannalle.

Sanktioilla ei niiden koventumisesta huolimatta ole vaikutusta Venäjän toimintaan taistelukentällä, ainakaan lyhyellä aikavälillä. Nopein ratkaisu auttaa Ukrainaa olisi lisätä voimakkaasti lännen sotilaallista apua. Butshan järkyttävät tapahtumat ovat nostaneet esiin myös vaatimuksia länsiyhteisön sotilaallisesta väliintulosta, eskalaation vaarasta huolimatta.

Venäjä puolestaan kaivautuu yhä syvemmälle taisteluhautoihin ja valmistautuu samalla kiihdyttämään sotaa Ukrainan itä- ja eteläosissa.

Useat tekijät viittaavat siihen, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on siirtymässä ”totaalisen sodan” vaiheeseen. Tätä synkkää sanaparia käytti Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg tiistaina Yle Radio 1:n Ykkösaamussa. Forsberg perusteli sanavalintaansa sillä, että Venäjä joutuu mahdollisesti ryhtymään asevoimien liikekannallepanoon ja lisäämään mielipidekontrollia. Myös lännessä mielipiteet kovenevat, ja niitä pyritään yhdenmukaistamaan.

Forsbergin pelottavaan arvioon Venäjästä voi hyvin yhtyä. Venäjä on Vladimir Putinin johdolla jo pitkään valmistanut koko yhteiskuntaa mobilisaatiota ja sotatilan julistamista varten. Sananvapautta ei enää ole, opposition toiminta on tukahdutettu, nuorison militarisointi etenee ja opetuksessa on pakko esittää vain valtion hyväksymiä tulkintoja historiasta.

Reserviläisten kutsuminen aseisiin, taisteluun ulkoista uhkaa vastaan, olisi looginen jatke tälle koko Euroopan kannalta hyvin vaaralliselle politiikalle.

