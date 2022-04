Pääkirjoitus: Voittaja Orbánista tuli koko EU:n ongelma – voisi halutessaan torpedoida Suomen Nato-jäsenyyden

Orban näytti pitkää nenää jopa Zelesnyille.

Viktor Orbán on omanlaisensa poliittinen lahjakkuus. Hän uhkaa Euroopan yhtenäisyyttä Venäjän edessä.

Voitettuaan Unkarin parlamenttivaalit sunnuntaina pääministeri Orbán nimesi vastustajiensa joukkoon Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin. Tuskin kukaan muu EU- ja Nato-maan johtaja tällaista tekisi.

Unkari on virallisesti tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja ottanut vastaan pakolaisia. Aseiden viemistä Unkarin kautta Ukrainalle Orbán ei salli.

Virallisesti Unkari tukee pakotteita, mutta sen pelätään etsivän porsaanreikiä. Venäläinen kaasu ja öljy kelpaavat yhä Orbánille.

Kovan pelin taitaja voi jopa laskea asemansa EU:n sisällä vahvistuneen. Toimissaan Ukrainan hyväksi EU on riippuvainen sen naapurimaista.

Orbánin läheinen liittolainen EU:ssa on Puola. Sen hallitseva PiS-puolue on ideologialtaan liki Orbánin Fidesz-puoluetta. Puola on kuitenkin jyrkän Venäjä-vastainen toisin kuin Unkari. Toistaiseksi tämä ei ole tehnyt säröä EU:n ongelmakaksosten välille.

Unkarin osuus EU:n elvytysrahastosta on jäädytetty ja myös rakennetukien jäädytyksellä uhattu. Syynä ovat demokratiaongelmat kuten lehdistönvapauden loukkaukset.

Paineen lisääminen voi olla hankalaa, kun vaarana on se, että Unkari heittäytyisi entistä hankalammaksi Venäjä-päätöksissä. Periaatteessa Orbán voisi jopa estää Suomen ja Ruotsin mahdolliset Nato-jäsenyydet. Hänellä on paljon pelimerkkejä.

Vaaleissa Unkarin hajanainen oppositio haki uutta strategiaa. Kuusi puoluetta asetti yhdessä pääministeriehdokkaaksi Péter Márki-Zayn. Márki-Zay on Orbánin tapaan arvoiltaan konservatiivinen, mutta Eurooppa-myönteisempi.

Laskelman mukaan hän olisi ollut hankala vastus Orbánille. Laskelma oli väärä.

On hyvin ongelmallista, että Orbán otti voittonsa esiintymällä rauhan miehenä. Hän antoi ymmärtää estävänsä Ukrainan sodan leviämisen rajan yli. Euroopan Orbán esitti kulkevan kohti vastuutonta sotaseikkailua. Äänestäjät pitivät jo polttoaineen hinnan nousua uhkana.

Lännen ja Venäjän kamppailusta voi tulla pitkä. Uusia merkittäviä vaaleja tulee, ensimmäisinä Ranskan presidentinvaalit.

Demokratian tukijat eivät voi lähteä niihin takki auki. Tarvitaan toimivaa analyysia ja suunnitelmia.

Euroopan yhtenäisyys diktaattoreja vastaan ei säily vain juhlapuheilla.